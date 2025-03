Mỹ tuyên bố không kích, hạ thủ lĩnh IS tại Iraq

Tổng thống Trump tuyên bố thủ lĩnh IS tại Iraq al-Rufayi đã bị lực lượng Mỹ và Iraq tiêu diệt sau thời gian bị truy đuổi.

"Những binh sĩ gan dạ của chúng ta đã truy lùng không ngừng và tiêu diệt thủ lĩnh phải trốn chui trốn lủi của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq. Cuộc đời của hắn đã kết thúc cùng một thành viên IS khác", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 14/3, đề cập thủ lĩnh IS tại Iraq Abdallah Makki Muslih al-Rufayi.

Theo ông, đây là kết quả chiến dịch phối hợp giữa Mỹ, chính phủ Iraq và chính quyền khu vực của người Kurd. Abdallah Makki Muslih al-Rufayi là người phụ trách hoạt động hậu cần và lập các kế hoạch do IS tiến hành trên toàn cầu.

Ông Trump: Thủ lĩnh IS ở Iraq đã bị hạ sát Cuộc không kích tiêu diệt thủ lĩnh IS Abdallah Makki Muslih al-Rufayi ngày 13/3. Video: CENTCOM

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, sau đó công bố video về cuộc tấn công ở tỉnh Anbar, tuyên bố đòn không kích "đã giết chết thủ lĩnh số 2 của IS trên toàn cầu và một thành viên IS khác".

CENTCOM thêm rằng thi thể cả hai thành viên IS đều mang đai bom chưa bị kích nổ. CENTCOM xác định được danh tính của Rufayi thông qua xét nghiệm ADN, khớp với mẫu ADN họ thu được trong một cuộc đột kích trước đó.

Lực lượng an ninh Iraq cũng xác nhận thông tin. Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani gọi Rufayi là "một trong những tên khủng bố nguy hiểm nhất ở Iraq cũng như trên thế giới".

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq và nước láng giềng Syria vào năm 2014. Lực lượng vũ trang Iraq với hỗ trợ từ liên quân nước ngoài đánh bại IS vào năm 2017. Hai năm sau, lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn công phá và kiểm soát thành trì cuối cùng của IS tại Syria.

Hiện trường xe chở al-Rufayi sau khi trúng không kích. Ảnh: X/FarhadAli

Bất chấp không còn kiểm soát vùng lãnh thổ nào, tàn dư IS vẫn hoạt động và liên tục tổ chức các cuộc tấn công quy mô nhỏ nhằm vào quân đội và cảnh sát Iraq. Theo các chuyên gia Liên Hợp Quốc, khoảng 1.500-3.000 tay súng IS đang có mặt tại Iraq và Syria.

Lực lượng an ninh Iraq đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công những địa điểm nghi là nơi ẩn náu của IS. Tháng 10/2024, Baghdad tuyên bố đã tiêu diệt 9 chỉ huy của IS.

Khoảng 2.500 lính Mỹ đang đóng quân tại Iraq và 900 binh sĩ ở Syria theo khuôn khổ liên minh chống IS do Wahington dẫn đầu. Giới chức Mỹ và Iraq hồi tháng 9/2024 thông báo liên minh này sẽ kết thúc hoạt động sau một năm nữa.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)