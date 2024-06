Mỹ tuyên bố hạ thành viên IS cấp cao tại Syria

Lực lượng Mỹ mở chiến dịch không kích nhằm vào vị trí trong lãnh thổ Syria và hạ thành viên cấp cao của tổ chức IS.

"Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 16/6 tổ chức không kích nhằm vào Syria và hạ Usamah Jamal Muhammad Ibrahim al-Janabi, thành viên cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chịu trách nhiệm hỗ trợ cho tổ chức", cơ quan này ngày 19/6 thông báo.

Theo CENTCOM, cái chết của al-Janabi "sẽ phá vỡ khả năng cung cấp nguồn lực và tổ chức các vụ tấn công" của IS. Cơ quan này không nêu loại vũ khí và địa điểm diễn ra chiến dịch, song khẳng định "không có dấu hiệu nào cho thấy bất cứ thường dân nào bị thương trong trận không kích".

"CENTCOM cùng các đồng minh và đối tác trong khu vực sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm làm suy yếu IS và đảm bảo đánh bại nhóm này lâu dài", bộ tư lệnh Mỹ tuyên bố.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper bay huấn luyện tại bang Nevada tháng 1/2020. Ảnh: USAF

Quân đội Mỹ triển khai lực lượng tới Syria dưới thời cựu tổng thống Barack Obama với lý do chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi Syria sau khi IS bị đánh bại, nhưng vẫn duy trì một số căn cứ quân sự và tiếp tục phối hợp với các nhóm vũ trang đối lập với chính phủ Syria để chống tàn dư IS.

Bất chấp không còn kiểm soát khu vực nào, các tay súng IS vẫn tiếp tục hoạt động tại Syria, nhiều lần tấn công và gây thương vong cho quân chính phủ hoặc lực lượng người Kurd, đồng minh của Mỹ tại nước này.

Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp quân đội tại quốc gia Trung Đông, còn Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh với họ ở Syria được bảo vệ.

CENTCOM ngày 19/6 cũng thông báo các đơn vị trực thuộc phá hủy hai phương tiện mặt nước không người lái (USV) của Houthi trên Biển Đỏ, cùng hai cơ sở chỉ huy và kiểm soát tại khu vực nhóm này đang giữ tại Yemen.

"Các hệ thống này sắp gây ra mối đe dọa cho lực lượng Mỹ và liên minh, cũng như tàu hàng trong khu vực", CENTCOM tuyên bố. "Chúng tôi triển khai hoạt động này để bảo vệ quyền tự do hàng hải, giúp vùng biển quốc tế an toàn hơn cho các chiến hạm của Mỹ và liên minh cùng tàu hàng".

Mỹ và Anh từ tháng 1 nhiều lần tấn công các mục tiêu của Houthi để trả đũa hoặc ngăn hoạt động tập kích tàu hàng. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự đặt câu hỏi về tính hiệu quả và khả năng duy trì chiến dịch của Mỹ và Anh, khi chưa có dấu hiệu cho thấy Houthi sẽ ngừng tấn công tàu hàng qua Biển Đỏ.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP)