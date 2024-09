Mỹ tuyên bố đột kích, diệt 4 chỉ huy IS tại Iraq

Quân đội Mỹ tuyên bố tiêu diệt 4 thủ lĩnh IS trong cuộc đột kích hiệp đồng với an ninh Iraq ở miền tây nước này.

"Lực lượng Mỹ và an ninh Iraq hôm 29/8 tiến hành cuộc đột kích hiệp đồng ở miền tây Iraq, tiêu diệt 14 thành viên Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng", Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, cho hay hôm 13/9.

Trong số những thành viên IS bị tiêu diệt, có 4 thủ lĩnh cấp cao của tổ chức này gồm Ahmad al-Ithawi, điều hành mọi hoạt động của IS ở Iraq; Abu Hammam, giám sát hoạt động ở miền tây Iraq; Abu Ali al-Tunisi, phụ trách vấn đề phát triển kỹ thuật; và Shakir al-Issawi, chỉ huy tác chiến của IS ở miền tây Iraq.

"Chiến dịch nhằm phá vỡ và làm suy yếu khả năng lên kế hoạch, tổ chức và tiến hành các cuộc tấn công của nhóm này nhằm vào dân thường Iraq, cũng như công dân Mỹ và các nước đồng minh trong khu vực", CENTCOM cho hay.

Lính Mỹ ở Iraq năm 2016. Ảnh: CENTCOM

Cuộc đột kích được tiến hành trong lúc Baghdad và Washington đàm phán về sự hiện diện của liên quân chống IS tại Iraq. Quan chức Iraq hồi đầu tuần thông báo đã nhất trí với Mỹ rằng liên quân sẽ rời nước này trong giai đoạn 2025-2026, nhưng hai bên chưa ký thỏa thuận.

Các quốc gia phương Tây tháng 9/2014 lập liên quân do Mỹ dẫn đầu, nhằm hỗ trợ đối tác ở Iraq và Syria tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. IS từng kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở hai nước này và tuyên bố thành lập quốc gia Hồi giáo riêng. Nhóm cực đoan đã chịu nhiều thất bại trước các chiến dịch riêng rẽ của liên quân Mỹ, cũng như quân đội Syria được Nga hậu thuẫn.

Mỹ đang triển khai khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq và 900 lính ở Syria, nằm trong liên quân quốc tế. IS bị tiêu diệt ở Iraq năm 2017 và mất thành trì cuối cùng tại Syria vào tháng 3/2019. Tàn quân IS rút vào ẩn náu trong sa mạc, thỉnh thoảng tổ chức các vụ tập kích nhỏ lẻ.

Sau khi IS bị tiêu diệt, liên quân cho biết vai trò của họ tại Iraq là cố vấn và hỗ trợ các đối tác địa phương ngăn chặn IS trỗi dậy. Lực lượng an ninh Iraq nói họ có thể đối phó tàn quân IS mà không cần hỗ trợ, bởi nhóm này không tạo ra mối đe dọa nào đáng kể.

Huyền Lê (Theo AFP)