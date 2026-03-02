Mỹ tuyên bố đánh chìm 9 tàu hải quân Iran

Ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã phá hủy và đánh chìm 9 tàu của Tehran, trụ sở hải quân Iran cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1/3 cho biết một tàu hộ vệ lớp Jamaran của Iran đã bị lực lượng Mỹ tấn công ngay khi bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào Iran. Con tàu hiện chìm xuống đáy Vịnh Oman tại cầu cảng Chah Bahar.

Tổng thống Donald Trump sau đó đăng trên mạng xã hội rằng theo thông tin ông vừa nhận được, lực lượng Mỹ đã phá hủy và đánh chìm 9 tàu hải quân Iran.

"Vài chiếc trong số đó khá lớn và đóng vai trò quan trọng. Chúng tôi đang nhắm vào số tàu còn lại và chúng cũng sẽ sớm nằm dưới đáy biển thôi", ông cho hay.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Thomas Hudner phóng tên lửa Tomahawk tới các mục tiêu ở Iran ngày 1/3. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, trụ sở hải quân Iran cũng bị tấn công. "Chúng tôi đã phá hủy phần lớn trụ sở hải quân của họ. Ngoài những việc đó ra thì hải quân Iran vẫn hoạt động rất hiệu quả!", ông Trump mỉa mai.

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. CENTCOM cho biết các oanh tạc cơ B-2 của Mỹ đã sử dụng bom nặng 2.000 pound (hơn 900 kg) để tấn công các tên lửa đạn đạo của Iran.

Iran sau đó tuyên bố mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại nhiều nước Trung Đông. Ba lính Mỹ đã thiệt mạng và 5 người bị thương nặng. Ông Trump tuyên bố sẽ trả thù cho các quân nhân và chiến dịch ở Iran có thể kéo dài 4-5 tuần.

Theo Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran, ít nhất 201 người đã thiệt mạng và hơn 700 người bị thương trên khắp nước này do đòn tấn công của Mỹ và Israel.

Một tàu tuần tra của hải quân Iran tại thành phố cảng Bandar Abbas hồi năm 2024. Ảnh: Tasnim

Huyền Lê (Theo ABC News, Military Times)