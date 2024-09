Mỹ tuyên bố bắt chỉ huy cấp cao IS tại Syria

Quân đội Mỹ tuyên bố cùng lực lượng Syria bắt chỉ huy IS chuyên giúp đỡ các tay súng trốn khỏi trại giam.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, hôm nay thông báo Khaled Ahmed al-Dandal, chỉ huy cấp cao thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, bị bắt sau chiến dịch hiệp đồng với Các lực lượng Dân chủ Syria.

Khaled Ahmed al-Dandal được cho là người giúp đỡ phiến quân IS trốn khỏi các trại giam ở Syria, trong đó có nhóm 5 tay súng vượt ngục ở thành phố Raqqah ngày 29/8. Nhóm phiến quân gồm hai người Nga, hai người Afghanistan và một người Libya.

Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã bắt được hai phiến quân và đang tiếp tục tìm kiếm 3 người còn lại.

Lính Mỹ tại Syria năm 2023. Ảnh: CENTCOM

Hơn 9.000 tay súng IS bị giam tại hơn 20 nhà tù ở Syria. Mỹ đang nỗ lực hồi hương nhiều tù nhân nhất có thể, nhưng quá trình này diễn ra chậm chạp. IS từng nhiều lần tấn công các cơ sở này nhằm giải thoát thành viên đang bị giam giữ.

"Số lượng lớn phiến quân IS trốn thoát sẽ gây ra mối đe dọa rất nghiêm trọng cho khu vực và xa hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng quốc tế để hồi hương những thành viên IS về quê nhà của họ để xét xử", tướng Erik Kurilla, chỉ huy CENTCOM, nói.

Chiến dịch bắt al-Dandal diễn ra vài ngày sau cuộc đột kích nơi ẩn náu của một số thủ lĩnh IS ở Iraq. Quân đội Mỹ và lực lượng an ninh Iraq đã hạ 15 tay súng, trong khi 7 quân nhân Mỹ bị thương.

Mỹ triển khai lực lượng tới Syria dưới thời cựu tổng thống Barack Obama với lý do chống IS. Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi Syria sau khi nhóm này bị đánh bại, nhưng vẫn duy trì một số căn cứ quân sự và tiếp tục phối hợp với các nhóm vũ trang đối lập với chính phủ Syria để chống tàn dư IS.

Bất chấp không còn kiểm soát khu vực nào, các tay súng IS vẫn tiếp tục hoạt động tại Syria, nhiều lần tấn công và gây thương vong cho quân chính phủ hoặc lực lượng người Kurd, đồng minh của Mỹ tại nước này.

Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp quân đội tại quốc gia Trung Đông, còn Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh với họ ở Syria được bảo vệ.

Thùy Lâm (Theo CNN)