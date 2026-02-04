Mỹ tuyên bố bắn rơi UAV Iran áp sát tàu sân bay

Quân đội Mỹ nói đã triển khai tiêm kích bắn hạ UAV Iran để tự vệ, khi phi cơ này đến gần tàu sân bay Abraham Lincoln ở Biển Arab.

"Một tiêm kích F-35C từ chiến hạm Abraham Lincoln đã bắn rơi máy bay không người lái (UAV) Iran, nhằm mục đích tự vệ và bảo vệ tàu sân bay cùng nhân sự trên tàu", Tim Hawkins, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cho biết hôm 3/2. CENTCOM là cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông.

Động thái được tiến hành khi UAV Iran, được Washington xác định là dòng Shahed-139, "tiếp tục bay về phía tàu bất chấp các biện pháp giảm leo thang do lực lượng Mỹ thực hiện", ông Hawkins cho biết. Sự việc xảy ra trong lúc chiến hạm Abraham Lincoln đang di chuyển trên Biển Arab, cách bờ biển Iran khoảng 800 km.

Tiêm kích F-35C hạ cánh xuống tàu sân bay Abraham Lincoln hôm 15/1. Ảnh: US Navy

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết nước này đã mất liên lạc với một UAV ở vùng biển quốc tế, song chưa rõ nguyên nhân. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc từ chối đưa ra bình luận.

Phát ngôn viên Hawkins cũng xác nhận hai xuồng và một UAV Iran cùng ngày tiếp cận tàu chở dầu Stena Imperative treo cờ Mỹ "ở tốc độ cao, binh lính Iran đe dọa lên tàu và kiểm soát phương tiện này". Khu trục hạm USS McFaul đã phản ứng với sự hỗ trợ của không quân Mỹ và hộ tống tàu dầu. Chiếc Stena Imperative đang tiếp tục hành trình một cách an toàn, theo ông Hawkins.

Công ty an ninh hàng hải Anh Vanguard trước đó cho biết tàu Stena Imperative đã bị các xuồng vũ trang của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp cận khi đang đi qua eo biển Hormuz, cách Oman khoảng 30 km về phía bắc.

Bất chấp việc Mỹ vừa bắn rơi UAV Iran, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vẫn dự kiến đối thoại với Tehran về vấn đề hạt nhân trong tuần này.

Washington và Tehran đồng ý đàm phán sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa có hành động quân sự với Iran. Tehran cảnh báo sẽ đáp trả bằng cách tập kích chiến hạm và căn cứ của đối phương ở khu vực.

Vị trí nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln . Đồ họa: IEJ Media

Mỹ phản đối chương trình hạt nhân của Iran với lý do đây là bước chuẩn bị để tiến tới sở hữu vũ khí nguyên tử, trong khi Tehran khẳng định chương trình này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu dân sự. Mỹ cũng muốn hạn chế sự hậu thuẫn của Iran đối với các lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông, cũng như cắt giảm kho tên lửa đạn đạo lớn của Tehran.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln được Mỹ triển khai tới Trung Đông từ tháng trước, trong lúc Washington tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực này. Động thái diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố sẽ hỗ trợ người biểu tình ở Iran, không loại trừ khả năng ra lệnh tập kích quốc gia Tây Á.

