Mỹ - Trung Quốc sắp đàm phán thương mại

Vòng đàm phán thương mại thứ 6 giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ diễn ra tại Paris (Pháp) từ cuối tuần này.

Ngày 13/3, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Phó thủ tướng Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu đoàn Trung Quốc đến Paris (Pháp), tham gia vòng đàm phán kinh tế - thương mại lần thứ 6 với Mỹ. Cuộc họp dự kiến kéo dài từ ngày 14 đến 17/3.

Đoàn Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn đầu, cùng sự tham gia của Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Trong tuyên bố hôm nay, ông Bessent nhận xét "đối thoại kinh tế" giữa hai nước "đang được thúc đẩy".

Cuộc gặp diễn ra chỉ chưa đầy 3 tuần trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Washington cho biết ông Trump thăm Trung Quốc từ ngày 31/3 đến 2/4.

Vòng đàm phán thương mại do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong chủ trì tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 11/5. Ảnh: Reuters

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều thách thức. Thị trường năng lượng biến động mạnh 2 tuần qua do xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Bắc Kinh là đối tác chính mua dầu của Tehran và đã lên án việc Mỹ - Israel hạ sát lãnh tụ tối cao của Iran hồi đầu tháng. Tuy nhiên, họ cũng chỉ trích các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.

Quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc trải qua một năm sóng gió, sau khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ 2. Việc Washington liên tiếp áp thuế nhập khẩu mới châm ngòi cho động thái trả đũa từ Bắc Kinh. Có thời điểm, hai bên áp mức thuế tới 3 chữ số lên nhau. Căng thẳng sau đó lắng dịu, khi cả hai nước cùng giảm thuế sau các vòng đàm phán thương mại.

Thuế nhập khẩu của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc hiện ở mức chung 10%, sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế mà ông Trump áp theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, thuế áp theo các điều luật khác với từng ngành hàng như nhôm, thép, xe hơi vẫn được giữ nguyên ở mức 10-50%.

Bên cạnh đó, Mỹ tuần này khởi động thêm 2 cuộc điều tra thương mại mới với các đối tác, về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp và hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Những động thái này có thể làm dấy lên nguy cơ bất ổn, do sẽ tạo cơ sở cho Mỹ áp thuế mới.

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay ra thông cáo chỉ trích các cuộc điều tra này, cho rằng đây là "một hành động đơn phương điển hình, làm tổn hại nghiêm trọng trật tự kinh tế và thương mại quốc tế". Họ thúc giục Mỹ "sửa chữa các hành động sai lầm".

Hà Thu (theo AFP)