Mỹ tranh cãi kế hoạch thả tù nhân giữa Covid-19

Cuộc tranh cãi về việc tù nhân nào nên được thả đã trở nên gay gắt ở nhiều nơi. Tại Texas, Thống đốc Greg Abbott đã ban hành lệnh cấm thả một số tù nhân, khi cho rằng điều này "không chỉ đe dọa nghiêm trọng sự an toàn của công chúng, mà còn cản trở nỗ lực đối phó với Covid-19". Lệnh cấm đã được đưa ra tòa án tối cao ở Texas và được thông qua tuần này.

Tại bang Washington, một số quan chức hành pháp cho rằng thống đốc đang có kế hoạch phóng thích sớm gần 1.000 tù nhân, trong đó có cả những người phạm tội hành hung hoặc tấn công tình dục.

"Tôi lo rằng việc thả những tù nhân này sẽ là mối đe dọa lớn cho an toàn của cộng đồng", Robert Snaza, cảnh sát trưởng hạt Lewis, cho biết.

Nhiều người phản đối chính sách này đã viện dẫn sự việc ở Florida tháng trước, khi một người đàn ông ở thành phố Tampa bắn chết người chỉ một ngày sau khi được thả ra cùng hơn 160 người khác tại nhà tù hạt Hillsborough.

Việc phóng thích tù nhân mang theo rất nhiều rủi ro, Miriam Krinsky, giám đốc điều hành mạng lưới các công tố viên tiến bộ quốc gia Fair and Just Prosecution, thừa nhận. Nhưng bà khẳng định nếu không làm như vậy, mọi thứ thậm chí có thể tệ hơn. Tù nhân và quản giáo trong các cơ sở giam giữ đông đúc có thể bị nhiễm nCoV nhiều hơn. Do phạm nhân ở các nhà tù địa phương được phóng thích thường xuyên, nguy cơ họ mang mầm bệnh Covid-19 vào cộng đồng cũng cao hơn.

"Không làm gì đồng nghĩa sẽ có thêm hàng chục nghìn người phải chết vì nCoV", Krinsky nói.

Đầu tuần này, một nhà tù ở Marion, Ohio đã trở thành ổ dịch lớn nhất cả nước khi hơn 1.800 tù nhân, chiếm khoảng 3/4 số người ở cơ sở này, dương tính với nCoV. Hai tù nhân và một quản giáo đã chết vì nhiễm bệnh.

Tại St. Louis, cuộc tranh luận đã lên tới đỉnh điểm, sau khi công tố viên địa phương cùng luật sư công cuối tháng 3 thông báo rằng họ thống nhất sẽ tìm cách thả hàng chục bị cáo đang chờ xét xử, bao gồm một số người phạm tội trộm cắp hoặc sở hữu súng.

Eric Schmitt, tổng chưởng lý Missouri và là thành viên đảng Cộng hòa, đã lên tiếng chỉ trích quyết định của công tố viên Kimberly M. Gardner thuộc đảng Dân chủ. "Đây không phải là lúc âm thầm đàm phán về việc thả những tên tội phạm nguy hiểm trong khi cộng đồng đang lo lắng", Schmitt nói.