Mỹ tìm mua phi cơ sao chép UAV tự sát Iran

Không quân Mỹ tìm mua lô UAV có đặc tính giống hệt dòng Shahed-136 Iran, nhằm phục vụ huấn luyện và thử nghiệm.

Truyền thông Mỹ hôm 24/8 công bố nội dung "yêu cầu cung cấp thông tin" được không quân Mỹ đưa ra hồi đầu tháng, trong đó đề nghị các tập đoàn công nghiệp quốc phòng phát triển "bản sao 1:1" với hình dáng, kích thước và tính năng giống hệt máy bay không người lái (UAV) tự sát Shahed-136 do Iran chế tạo.

Các doanh nghiệp được khuyến khích nộp thiết kế UAV thành phẩm và những sản phẩm mà họ có thể phát triển, nhằm chế tạo phương tiện lưỡng dụng, có khả năng phục vụ huấn luyện và trở thành vũ khí trên tiền tuyến. Không quân Mỹ dự kiến đặt mua 16 UAV trong đợt đầu tiên và có thể tăng lên 20 chiếc trong đơn đặt hàng tiếp theo.

Nguyên mẫu UAV MQM-172 Arrowhead. Ảnh: Griffon Aerospace

Chính phủ Mỹ không cung cấp bản mẫu UAV Shahed-136 cho các tập đoàn, do đó những bên tham gia dự án đều phải tự phát triển phi cơ đáp ứng yêu cầu.

UAV bản sao mà các công ty Mỹ cung cấp phải đảm bảo tầm bay tối thiểu 2.500 km, tốc độ 185 km/h, dài 3,5m và có sải cánh 2,5 m. Bản sao cũng phải dùng động cơ cánh quạt với kích thước và vị trí như UAV gốc, được phóng bằng cơ cấu khí nén và có khả năng tự động bay từ khi cất cánh tới lúc đáp xuống.

UAV bản sao của Shahed-136 sẽ không được quân đội Mỹ đưa vào biên chế, mà chỉ nhằm phục vụ hoạt động huấn luyện và thử nghiệm phát triển. Điều này nhằm đảm bảo hoạt động và công nghệ quân sự Mỹ có thể đối phó hiệu quả với UAV trong các tình huống thực thế.

Quân đội các nước phương Tây đánh giá cao giá trị của UAV tự sát, dù nhiều nước còn chậm trễ trong nỗ lực biên chế loại vũ khí này.

Công ty Spektreworks của Mỹ ngày 16/7 trưng bày nguyên mẫu Hệ thống Chiến đấu Không người lái Giá rẻ (LUCAS) tại Lầu Năm Góc, được cho là có thiết kế rất giống dòng Shahed của Iran và Geran-2 do Nga chế tạo.

Nguyên mẫu LUCAS ứng dụng thiết kế mô-đun, các cụm thiết bị trên mũi máy bay có thể thay thế, phục vụ nhiệm vụ khác nhau như tấn công, trinh sát và liên lạc.

Nguyên mẫu UAV thuộc dòng LUCAS được trưng bày tại Lầu Năm Góc ngày 16/7. Ảnh: US Navy

Một nguyên mẫu UAV khác có thể tham gia chương trình đấu thầu của không quân Mỹ là MQM-172 Arrowhead, phi cơ được giới chuyên gia đánh giá là "bản sao chép không giấy phép của Shahed-136" vì có nhiều đặc điểm tương đồng với UAV do Iran chế tạo.

MQM-172 có thể phóng bằng khí nén hoặc rocket, mang được đầu đạn chiến đấu, thiết bị tác chiến điện tử hoặc hệ thống thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát với khối lượng tối đa khoảng 45 kg.

Nguyễn Tiến (Theo Aviationist, AFP, AP)