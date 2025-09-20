Mỹ tiếp tục bắn nổ 'xuồng chở ma túy', khiến 3 người chết

Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ tiếp tục tập kích một "xuồng chở ma túy" ở vùng biển quốc tế, khiến ba người trên phương tiện thiệt mạng.

"Theo chỉ thị của tôi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã ra lệnh tiến hành đòn tập kích nhằm vào phương tiện thuộc tổ chức khủng bố, đang vận chuyển ma túy trong khu vực do Bộ tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) phụ trách", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 19/9.

Ông cũng đăng video dài một phút, trích xuất từ cảm biến ảnh nhiệt và quang học của máy bay trinh sát, cho thấy chiếc xuồng đang di chuyển với tốc độ cao trên biển. Một tên lửa sau đó lao xuống, khiến phương tiện phát nổ dữ dội.

Mỹ tiếp tục bắn nổ 'xuồng chở ma túy', ba người thiệt mạng Chiếc xuồng bị bắn nổ trên vùng biển quốc tế trong video do ông Trump đăng ngày 19/9. Video: Truth Social/Donald J. Trump

Lãnh đạo Mỹ khẳng định các thông tin tình báo đã xác nhận chiếc xuồng khi đó chở theo nhiều chất cấm và di chuyển dọc tuyến hàng hải chuyên được các nhóm buôn ma túy sử dụng. "Đòn tập kích diễn ra trên vùng biển quốc tế, khiến 3 kẻ buôn ma túy trên xuồng thiệt mạng. Không có quân nhân Mỹ nào gặp nguy hiểm", ông cho hay.

Khác với hai vụ tập kích trước đó, ông Trump lần này không cho biết chiếc xuồng xuất phát từ đâu và khu vực diễn ra đòn đánh. SOUTHCOM là bộ tư lệnh đặc trách hoạt động quân sự của Mỹ ở khu vực Nam Mỹ, Trung Mỹ và Caribe.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hồi tuần trước tuyên bố phương pháp chặn bắt xuồng chở ma túy nhiều năm qua không hiệu quả, nên Mỹ từ nay sẽ "cho nổ tung" mục tiêu thay vì truy đuổi.

Hành động này làm dấy lên tranh luận về tính hợp pháp của các vụ tập kích, vì theo luật pháp Mỹ, buôn bán ma túy không phải tội bị tử hình. Washington cũng không cung cấp bằng chứng cho thấy những chiếc xuồng bị tấn công thực sự chở theo ma túy.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)