Mỹ thử tên lửa hành trình được 'phát triển thần tốc'

Không quân Mỹ thử nghiệm vũ khí tầm xa, dường như là tên lửa hành trình lai bom dẫn đường, sau giai đoạn phát triển "thần tốc".

Không quân Mỹ cho biết cuộc thử nghiệm Tên lửa Tấn công Tăng tầm (ERAM) do Không đoàn số 96 tiến hành tại căn cứ Eglin ở bang Florida cuối tháng trước đã đáp ứng tất cả mục tiêu chính đề ra, trong đó có kích nổ hoàn toàn đầu đạn.

Dữ liệu thu được sẽ phục vụ quá trình tinh chỉnh và hoàn thiện thiết kế của ERAM, vũ khí dẫn đường chính xác có thể cho phép quân đội Mỹ tấn công mục tiêu giá trị cao ở khoảng cách xa với chi phí hợp lý.

Stephen Losey, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ Defense News, đánh giá ERAM là vũ khí được "phát triển thần tốc", khi cuộc thử nghiệm diễn ra khoảng 16 tháng sau khi không quân Mỹ trao hợp đồng cho các nhà thầu và yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện khí tài nhằm tăng cường năng lực răn đe.

Tên lửa ERAM đánh xuống mục tiêu trong cuộc thử nghiệm tại căn cứ Eglin ngày 21/1. Ảnh: USAF

"Chuyển từ hợp đồng sang thử nghiệm bắn đạn thật trong chưa đầy hai năm cho thấy chúng ta có thể chế tạo vũ khí với khả năng sát thương cao và tiết kiệm chi phí", tướng Robert Lyons III, lãnh đạo cơ quan phụ trách mua sắm của không quân Mỹ, nhận định.

Tướng Mark Massaro, chỉ huy Không đoàn 96, cho biết xung đột trong tương lai đòi hỏi Mỹ tạo ra lợi thế bất đối xứng bằng cách phát triển các vũ khí hiệu quả về chi phí và có thể tiêu hao với số lượng lớn như ERAM. "Cuộc thử nghiệm là cột mốc quan trọng trong nỗ lực này", ông nói.

ERAM được mô tả là vũ khí lai giữa tên lửa hành trình và bom dẫn đường, có tầm bắn lên đến 450 km, tốc độ trên 690 km/h và mang đầu đạn nặng 230 kg. Quân đội Mỹ dự kiến biên chế ERAM vào cuối năm nay.

Chính phủ Mỹ đã duyệt bán ERAM cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ tháng 8/2025 duyệt thương vụ tiềm tàng để bán cho Ukraine tổng cộng 3.350 quả ERAM, cùng hệ thống dẫn đường và định vị vệ tinh GPS tích hợp, với trị giá khoảng 825 triệu USD.

