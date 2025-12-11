Mỹ thử phóng UAV tự sát 'Dao bấm' từ xe tăng Abrams

Hãng quốc phòng Mỹ thử nghiệm ống phóng UAV tự sát Switchblade trên Abrams, hệ thống được kỳ vọng sẽ tăng sức mạnh chiến đấu cho mẫu xe tăng này.

Tập đoàn General Dynamics Land Systems (GDLS) của Mỹ gần đây công bố hình ảnh xe tăng chủ lực M1A2 SEPv3 thử nghiệm ống phóng máy bay không người lái tự sát Switchblade. Hệ thống có tên Ống chứa Thiết bị Trinh sát và Tấn công chính xác (PERCH), được lắp ở vị trí vốn là khoang chứa đạn ở phía sau tháp pháo xe tăng Abrams.

"PERCH cho phép các đơn vị triển khai máy bay không người lái (UAV) Switchblade ở vị trí rất xa tiền tuyến, trong khi vẫn đảm bảo che chắn và ngụy trang cho phương tiện chiến đấu. Chúng tôi thấy rất nhiều binh sĩ quan tâm đến hệ thống này và sẽ trình diễn thêm", phó chủ tịch GDLS Jim Pasquarette cho biết hôm 10/12.

Xe tăng M1A2 SEPv3 phóng UAV Switchblade trong ảnh chụp ngày 5/12. Ảnh: GDLS

PERCH do GDLS và AeroVironment, hãng chế tạo UAV Switchblade, phát triển. Hệ thống này có thể chứa ba UAV Switchblade 300 hoặc một chiếc Switchblade 600 với kích thước lớn hơn, tương thích với xe tăng M1A2 SEPv3, thiết giáp Stryker và một số phương tiện chiến đấu khác của quân đội Mỹ.

Khi ra mắt tại sự kiện của lục quân Mỹ ở căn cứ Hood ngày 26-30/10, PERCH được vận hành thông qua máy tính bảng. GDLS cho biết PERCH sẽ sớm được tích hợp hoàn toàn với hệ thống máy tính hiện có trên xe tăng và thiết giáp Mỹ.

UAV Switchblade (Dao bấm) cho phép binh sĩ trinh sát tầm xa và tấn công mục tiêu từ ngoài tầm nhìn thẳng. UAV có thể vận hành ở chế độ tự động, được lập trình để bay theo lộ trình định sẵn để theo dõi hoặc tấn công mục tiêu cố định.

Camera trên mũi UAV sẽ truyền hình ảnh để người vận hành hiệu chỉnh hướng bay, thậm chí hủy lệnh tấn công trước khi phi cơ lao vào mục tiêu. Sau khi khóa mục tiêu, UAV Switchblade có thể tự động thực hiện đòn tấn công dù mất kết nối với người vận hành.

Ống phóng PERCH trên xe tăng M1A2 SEPv3. Ảnh: GDLS

"Trang bị hệ thống UAV tự sát dễ lắp đặt cho phương tiện chiến đấu là cách giúp nhanh chóng mở rộng tầm tác chiến và tăng khả năng sống sót cho chúng. PERCH cho phép xe tăng Abrams tăng hiệu quả chiến đấu, tấn công mục tiêu ở khoảng cách mà pháo chính không bắn tới", biên tập viên Thomas Newdick và Tyler Rogoway của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Switchblade do công ty AeroVironment thiết kế và biên chế cho một số lực lượng Mỹ từ năm 2011. UAV đủ nhỏ để nhét trong ba lô, được triển khai bằng ống phóng khí nén. Tên gọi Switchblade bắt nguồn từ cách cánh nén lò xo gấp lại bên trong ống phóng và bung ra sau khi triển khai.

Ukraine là nước đầu tiên ngoài Mỹ triển khai UAV Switchblade 300 nặng 2,5 kg với tầm bay 10 km. Tuy nhiên, dòng Switchblade 300 sớm biến mất trên chiến trường do số lượng viện trợ có hạn và Nga cải thiện năng lực phòng thủ.

UAV Switchblade 600 có khối lượng gần 55 kg, trang bị đầu nổ chống tăng tương tự tên lửa Javelin, được Mỹ chuyển cho Ukraine từ tháng 11-12/2022. Tuy nhiên, Switchblade 600 cũng không thể hiện được nhiều trong gần 4 năm xung đột Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)