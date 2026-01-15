Mỹ thử nghiệm UAV trợ chiến vận hành bằng AI

Hải quân Mỹ thử nghiệm UAV vận hành hoàn toàn bằng AI trong đợt mô phỏng hiệp đồng tác chiến với tiêm kích F/A-18.

Bộ tư lệnh Các hệ thống Không quân Hải quân Mỹ (NAVAIR) ngày 14/1 thông báo đã hoàn thành thử nghiệm khả năng hiệp đồng giữa phi cơ có người lái và máy bay không người lái (UAV), thêm rằng hoạt động này diễn ra tại thao trường Point Mugu ở bang California ngày 11/12/2025.

Buổi thử nghiệm nhằm hoàn thiện khả năng hiệp đồng giữa phi cơ có người lái và UAV trợ chiến, khái niệm đang được quân đội Mỹ phát triển. Hai mục tiêu bay BQM-177A được cải hoán thành UAV trợ chiến, điều khiển bằng phần mềm Hivemind của Shield AI.

Các UAV kết nối với hệ thống mô phỏng, trong đó tiêm kích F/A-18 ảo sẽ chỉ huy, điều động hai chiếc BQM-177A bảo vệ khu vực mục tiêu trước phi cơ đối phương giả định. "Khi đối phương tiếp cận khu vực và đe dọa lực lượng Mỹ, hai chiếc BQM-177A đã phản ứng theo nhiệm vụ được giao trong chế độ hoàn toàn tự động", NAVAIR cho biết.

UAV trợ chiến BQM-177A cất cánh trong thử nghiệm tháng 12/2025. Ảnh: US Navy

Chuẩn đô đốc Tony Rossi, lãnh đạo Chương trình Máy bay không người lái và Vũ khí tấn công của hải quân Mỹ, nhận định đây là bước quan trọng nhằm hướng tới nâng cao năng lực UAV tự vận hành của lực lượng này.

"Trang bị khả năng tự vận hành, với sự hỗ trợ từ AI, cho phương tiện có người lái và UAV sẽ rất quan trọng khi hải quân Mỹ xây dựng khái niệm về không đoàn thế hệ tiếp theo và chuẩn bị cho môi trường hoạt động phức tạp hơn", ông nói.

Hải quân Mỹ đã tổ chức nhiều đợt thử nghiệm để phát triển chiến thuật và chiến lược cho hoạt động hiệp đồng giữa phi cơ có người lái và UAV trợ chiến, dù tham vọng này khó lòng được triển khai thực tế trong vòng vài năm tới.

Trung tâm Tác chiến Không quân Hải quân Mỹ (NAWCAD) ngày 5/1 thông báo đã đạt cột mốc quan trọng trong thúc đẩy tích hợp tiêm kích tàng hình F-35 với chương trình UAV trợ chiến của hải quân, thông qua buổi thử nghiệm chiến thuật trong môi trường ảo diễn ra gần đây.

Các phi công F-35 khi đó dùng máy tính bảng để điều khiển UAV thực hiện loạt nhiệm vụ mô phỏng, cũng như sử dụng hệ thống liên lạc và tên lửa dẫn đường để giải quyết các mối đe dọa phức tạp.

Nguyễn Tiến (Theo USNI, AFP, AP)