Mỹ thử nghiệm bom lượn bay xa 370 km

Bom lượn JDAM-LR sử dụng động cơ phản lực bay được khoảng 370 km khi thử nghiệm, tương đương nhiều loại tên lửa hành trình.

Bộ tư lệnh Các hệ thống Không quân Hải quân Mỹ (NAVAIR) hôm 20/4 cho biết nước này đã đạt cột mốc quan trọng trong nỗ lực phát triển lựa chọn mới về "năng lực tập kích tầm xa, giá cả phải chăng và dễ sản xuất" cho lực lượng chiến đấu cơ trên tàu sân bay, thông qua hai cuộc thử nghiệm với bom lượn JDAM-LR diễn ra hồi đầu tháng 4.

Hình ảnh được công bố cho thấy tiêm kích F/A-18E/F thuộc Phi đoàn Thử nghiệm và Đánh giá Hàng không số 31 mang theo bom huấn luyện, dường như là phiên bản Mark 82 nặng 227 kg.

Tiêm kích F/A-18E/F Mỹ thả bom JDAM-LR trong cuộc thử nghiệm hồi đầu tháng 4. Video: NAVAIR

NAVAIR cho biết hai cuộc thử nghiệm cho thấy một số khả năng của bom JDAM-LR, gồm tách an toàn khỏi máy bay, sử dụng hệ thống có sẵn trên phi cơ và tự bay bằng động cơ nhờ hệ thống dẫn đường. Mỗi quả bom bay khoảng 370 km và duy trì được quỹ đạo ổn định khi lao thẳng tới mục tiêu.

"Năng lực mới này cho phép phi công tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn hơn đáng kể, duy trì lợi thế chiến thuật trong môi trường xung đột", đại tá Sarah Abbott, quản lý chương trình Vũ khí Tấn công Chính xác của hải quân Mỹ, cho hay.

NAVAIR cho biết đang tập trung vào giai đoạn tiếp theo của chương trình là tích hợp bom JDAM-LR vào hoạt động trên tàu sân bay, nhằm nhanh chóng trang bị vũ khí này cho hạm đội.

Tiêm kích F/A-18F Mỹ mang bom JDAM-LR trong cuộc thử nghiệm hôm 1/4. Ảnh: US Navy

JDAM là tên gọi chung của những loại bom thông thường được hoán cải thành bom thông minh bằng cách gắn bộ dẫn đường, gồm thiết bị định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) và hệ thống điều khiển. Đây là phương án giúp tận dụng kho dự trữ bom thông thường, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường có chi phí cao.

Phiên bản tăng tầm JDAM-ER được bổ sung bộ cánh nâng giá rẻ, giúp tăng tầm bay lên hơn 65-80 km, gấp khoảng ba lần so với JDAM nguyên bản.

Điểm khác biệt của JDAM-LR so với các phiên bản trước là được trang bị động cơ tua-bin phản lực cỡ nhỏ. NAVAIR cho biết sự bổ sung này sẽ biến bom JDAM thông thường thành tên lửa hành trình chính xác cao có giá thành thấp.

Phạm Giang (Theo Aviationist)