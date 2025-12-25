Mỹ 'thiếu lực lượng' để truy bắt tàu dầu gần Venezuela

Tuần duyên Mỹ dường như đang chờ hỗ trợ trước khi bắt tàu dầu liên quan Venezuela mà lực lượng này truy đuổi nhiều ngày qua.

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên và nguồn tin am hiểu tình hình cho biết tính đến ngày 24/12, Tuần duyên Mỹ (USCG) vẫn đang theo dõi một tàu chở dầu liên quan Venezuela, được cho là Bella 1. Phương tiện bị truy đuổi từ hôm 21/12 và vẫn từ chối cho lực lượng của USCG lên tàu.

Tuần duyên Mỹ đang chờ bổ sung nhân sự hỗ trợ, trước khi xem xét khả năng bắt chiếc Bella 1. Nhiệm vụ nhiều khả năng sẽ được giao cho Đội Phản ứng An ninh Hàng hải (MSRT), đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố do USCG thành lập và chuyên đổ bộ lên các tàu hàng để khám xét.

Tàu dầu Bella 1 di chuyển trên biển hồi tháng 3. Ảnh: Marine Traffic

Hình ảnh do Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố cuối tuần trước cho thấy một số sĩ quan MSRT trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang triển khai ở vùng biển gần Venezuela. Những người này khi đó đang chuẩn bị rời tàu để tham gia nhiệm vụ bắt tàu dầu Centuries.

Một quan chức Mỹ cho biết lực lượng MSRT vào thời điểm đó đang ở rất xa so với tàu Bella 1. Không rõ vị trí hiện tại của họ.

"Chỉ có rất ít đội được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ đổ bộ lên tàu kiểu như vậy", Corey Ranslem, giám đốc nhóm an ninh hàng hải Dryad Global và từng là sĩ quan USCG, cho biết.

Tuần duyên Mỹ chưa bình luận về thông tin. Nhà Trắng tuyên bố lực lượng Mỹ vẫn "tích cực truy đuổi" một tàu bị cấm vận, liên quan nỗ lực lách lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela.

Tàu dầu Bella 1 bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2024 với cáo buộc có liên hệ với Iran.

Mỹ gần đây liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy. Ông Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela và muốn "cướp đất đai, khoáng sản" của nước này.

Vị trí Venezuela và các vùng biển lân cận. Đồ họa: Britannica

Tổng thống Donald Trump hồi giữa tháng tuyên bố áp đặt phong tỏa đối với "tàu chở dầu bị trừng phạt" đến và đi từ Venezuela, nhằm gia tăng sức ép với chính quyền của Tổng thống Maduro.

Tuần duyên Mỹ sau đó bắt hai tàu chở dầu trên biển Caribe và bắt đầu truy đuổi chiếc Bella 1. Khác với hải quân Mỹ, USCG sở hữu quyền hành pháp trên biển, trong đó có đổ bộ và bắt tàu nằm trong danh sách trừng phạt.

Dù vậy, Tuần duyên Mỹ lại có ít nguồn lực tại khu vực. Lực lượng này từ lâu đã thừa nhận không có đủ nhân lực, phương tiện để thực thi hiệu quả số lượng nhiệm vụ ngày càng gia tăng, trong đó có tìm kiếm cứu nạn và truy bắt tội phạm ma túy.

Phạm Giang (Theo Reuters)