Mỹ tập kích 'xuồng chở ma túy' gần Venezuela, 6 người chết

Ông Trump thông báo quân đội Mỹ phá hủy thêm một "xuồng chở ma túy" ngoài khơi Venezuela, khiến 6 người thiệt mạng.

"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sáng nay ra lệnh tấn công một xuồng liên quan đến băng nhóm bị coi là khủng bố đang buôn bán ma túy ngoài khơi Venezuela, nằm trong khu vực do Bộ tư lệnh Phương Nam (USSOUTHCOM) phụ trách", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 14/10.

Video được ông Trump công bố cho thấy chiếc xuồng dường như đang đứng yên trên mặt nước. Một quả đạn đánh trúng mục tiêu, khiến phương tiện phát nổ rồi bốc cháy dữ dội.

Mỹ phá hủy thêm 'xuồng chở ma túy' ngoài khơi Venezuela Khoảnh khắc Mỹ tập kích xuồng nghi chở ma túy ngoài khơi Venezuela ngày 14/10. Video: Truth/Donald J. Trump

Theo ông Trump, tình báo Mỹ xác nhận chiếc xuồng đang vận chuyển ma túy, di chuyển trên tuyến đường quen thuộc của các băng nhóm. Vụ tập kích diễn ra trên vùng biển quốc tế khiến 6 người trên xuồng thiệt mạng, không binh sĩ Mỹ nào bị thương.

Đây là lần thứ 5 Mỹ đánh chìm xuồng nghi chở ma túy trên biển, khiến tổng cộng 27 người chết. Chính quyền Mỹ công bố rất ít thông tin về những vụ tập kích trước đó, chỉ đăng video ghi lại đòn đánh và thống kê số người thiệt mạng.

Lầu Năm Góc gần đây thông báo với quốc hội rằng ông Trump xác định Mỹ "đang tham gia cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế" với các băng đảng. Tổng thống Mỹ khẳng định chính sách chống ma túy của mình đang phát huy hiệu quả, có thể mở rộng hoạt động quân sự sang nhằm vào tuyến vận chuyển trên đất liền.

Các vụ tập kích xuồng nghi chở ma túy trên biển Caribe vấp phải phản đối từ nhiều bên. Một số cựu luật sư của quân đội Mỹ cho rằng lời giải thích của chính quyền về hạ nghi phạm buôn ma túy trên biển thay vì bắt họ không đáp ứng yêu cầu trong luật chiến tranh.

Washington vẫn chưa công bố bằng chứng cho thấy mục tiêu bị không kích là những kẻ buôn lậu ma túy. Giới chuyên gia cho rằng những cuộc không kích như vậy là bất hợp pháp, ngay cả khi chúng nhắm vào các xuồng được xác nhận là đang chở ma túy.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 8/10 cho biết trên xuồng bị tập kích hồi đầu tháng có công dân nước này, đồng thời kêu gọi gia đình những người thiệt mạng lên tiếng. Ông cho rằng chiến dịch của Mỹ sẽ mở ra khu vực xung đột mới tại Caribe.

Nhà Trắng sau đó bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Petro, yêu cầu ông "công khai rút lại tuyên bố vô căn cứ và đáng trách của mình" để có thể quay lại đối thoại hiệu quả nhằm "xây dựng tương lai vững mạnh, thịnh vượng cho người dân Mỹ và Colombia".

Vị trí Puerto Rico và Venezuela. Đồ họa: Britanica

Mỹ đã triển khai 10 tiêm kích tàng hình, 8 chiến hạm và 4.500 binh sĩ thủy quân lục chiến tại khu vực phía nam biển Caribe để chống băng đảng ma túy. Đây là một trong những đợt điều động quân lớn nhất của Mỹ tới vùng Caribe trong nhiều năm qua.

Tổng thống Nicolas Maduro mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Ông tuyên bố nước này đã sẵn sàng để "đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia", đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, AP)