Mỹ tập kích 'tàu ngầm chở ma túy' ngoài khơi Venezuela

Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đã nhắm mục tiêu vào "tàu ngầm chở ma túy" trên biển Caribe, ngoài khơi Venezuela.

"Chúng tôi đã tấn công một tàu ngầm chở ma túy. Đó là phương tiện được chế tạo đặc biệt để có thể vận chuyển lượng lớn ma túy", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 17/10, nhưng chưa công bố video hay hình ảnh cụ thể về sự việc.

"Đây không phải một nhóm người vô tội. Không mấy ai có thể tự sở hữu tàu ngầm", ông nói thêm.

Ngoại trưởng Marco Rubio mô tả vụ tập kích là một phần trong "chiến dịch chống khủng bố ma túy" mà Mỹ đang triển khai và cam kết sớm công bố thêm thông tin. "Xin nêu rõ, đó là những kẻ khủng bố", ông cho hay.

Các phát biểu được ông Trump đưa ra sau khi phóng viên hỏi về thông tin quân đội Mỹ tập kích tàu chở ma túy trên biển Caribe trước đó một ngày.

Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết mục tiêu bị nhắm đến là phương tiện di chuyển dưới mặt nước, dường như là tàu bán ngầm, loại phương tiện thường được những băng đảng buôn ma túy sử dụng để tránh bị phát hiện.

"Đòn tập kích khiến hai người chết, hai người sống sót được trực thăng giải cứu và đang bị giam trên một tàu hải quân Mỹ", một nguồn tin cho hay.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Nếu được xác nhận, đây là lần đầu tiên có người sống sót kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump phát động chiến dịch chống khủng bố ma túy trên biển Caribe hồi đầu tháng 9. Vụ tập kích cũng đặt ra câu hỏi liệu những người còn sống sẽ bị xử lý như tù binh chiến tranh hay diện nào khác.

Mỹ đã triển khai 10 tiêm kích tàng hình, 8 chiến hạm và khoảng 6.500 binh sĩ tại khu vực phía nam biển Caribe để chống băng đảng ma túy. Đây là một trong những đợt điều động quân lớn nhất của Mỹ tới vùng Caribe trong nhiều năm qua.

Chính quyền Mỹ trước đó đã thông báo về 5 đòn tập kích nhằm vào các xuồng chở ma túy ngoài khơi Venezuela, khiến ít nhất 27 người chết.

Washington vẫn chưa công bố bằng chứng cho thấy mục tiêu bị không kích là những kẻ buôn lậu ma túy. Giới chuyên gia cho rằng những cuộc không kích như vậy là bất hợp pháp, ngay cả khi chúng nhắm vào các xuồng được xác nhận là đang chở ma túy.

