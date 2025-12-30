Mỹ tập kích mục tiêu đầu tiên trên đất liền Venezuela

Ông Trump thông báo Mỹ đã tập kích và phá hủy một bến tàu nghi là nơi neo đậu của các phương tiện chở ma túy ở Venezuela.

"Đã xảy ra vụ nổ lớn ở bến tàu, nơi họ chất ma túy lên các phương tiện. Chúng tôi đã tập kích tất cả tàu thuyền chở ma túy và cả khu vực đó. Địa điểm này không còn tồn tại", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên hôm 29/12.

Ông không nói rõ đó là chiến dịch do quân đội Mỹ hay Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) tiến hành, cũng không tiết lộ bến tàu này ở vùng nào của Venezuela và chỉ nói rằng nó "nằm dọc bờ biển".

Máy bay không người lái vũ trang MQ-9 Reaper của không quân Mỹ tại đường băng sân bay Rafael Hernandez ở Puerto Rico, gần Venezuela, hôm 26/12. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn AFP cho rằng đây là lần đầu Mỹ tấn công mục tiêu trên đất liền Venezuela.

Chính phủ Venezuela chưa phản hồi về thông tin.

Khi được hỏi liệu ông có đối thoại với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kể từ sau cuộc điện đàm hồi tháng 11 hay không, ông Trump nói họ đã nói chuyện "khá gần đây", nhưng thêm rằng "không có gì đáng kể".

Mỹ liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Maduro trong những tháng qua, triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy. Các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9 đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Tổng thống Trump những tuần gần đây nhiều lần đe dọa sẽ sớm mở các cuộc tấn công trên bộ nhắm vào những băng đảng ma túy trong khu vực.

Ông Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela và muốn "cướp đất đai, khoáng sản" của nước này.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, Washington Post)