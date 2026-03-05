Mỹ tấn công Iran 'dựa trên cảm nhận của ông Trump'

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho hay ông Trump "có cảm nhận dựa trên thực tế" rằng Iran sẽ tấn công Mỹ nên đã phát động chiến dịch tập kích phủ đầu.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 4/3, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt được đặt câu hỏi về những lời giải thích không nhất quán mà các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra về lý do phát động chiến dịch tấn công Iran.

Leavitt cho rằng nhiều đời tổng thống Mỹ tiền nhiệm của Mỹ "chỉ ngồi yên và đứng nhìn, rồi đùn đẩy trách nhiệm về mối đe dọa trực tiếp này cho chính quyền kế nhiệm", nhưng ông Trump không phải như vậy.

"Tổng thống có cảm nhận dựa trên thực tế rằng Iran sẽ tấn công Mỹ, sẽ tấn công các căn cứ của chúng ta trong khu vực, nên ông đã quyết định phát động Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng" hôm 28/2, Leavitt giải thích.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong buổi họp báo ngày 4/3 ở thủ đô Washington. Ảnh: AP

Người phát ngôn Nhà Trắng không nói rõ "cảm nhận dựa trên thực tế" của ông Trump là gì, cũng không đưa ra bằng chứng cho thấy Iran sắp tấn công căn cứ Mỹ ở Trung Đông trước ngày 28/2.

Trong vài ngày sau đó, các quan chức trong chính quyền Trump liên tục thay đổi cách giải thích về chiến dịch tấn công này.

Ban đầu, các cuộc không kích được giải thích là nhằm ngăn chặn Iran tái thiết chương trình vũ khí hạt nhân, thứ mà ông Trump từng tuyên bố đã bị "xóa sổ" trong chiến dịch không kích Búa Đêm hồi tháng 6/2025. Tuy nhiên, đến 2/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại giải thích rằng quyết định tấn công này nhằm đánh phủ đầu, làm suy yếu khả năng trả đũa của Tehran vào các căn cứ Mỹ sau khi Israel tấn công trước.

"Chúng tôi biết rằng Israel sẽ hành động", ông Rubio nói với các phóng viên sau khi báo cáo với quốc hội. "Chúng tôi biết rằng sẽ có một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và chúng tôi hiểu rõ nếu chúng ta không chủ động tấn công trước khi họ phát động trả đũa, chúng ta sẽ phải chịu thương vong cao hơn".

Tuy nhiên, chính ông Trump đã bác bỏ tuyên bố của ông Rubio trong một cuộc họp báo hôm 3/3 sau khi được hỏi liệu Israel có "buộc ông phải hành động" hay không.

"Dựa trên diễn biến đàm phán, tôi nghĩ họ sẽ tấn công trước. Mà tôi thì không muốn điều đó xảy ra", ông Trump nói. "Trái lại, có lẽ tôi đã thúc ép Israel phải hành động. Nhưng Israel đã sẵn sàng và chúng tôi cũng đã sẵn sàng".

"Họ sẽ tấn công nếu chúng ta không làm vậy. Tôi tin chắc rằng họ sẽ tấn công trước", ông lưu ý.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth dường như lại đưa ra thêm một lời giải thích nữa trong buổi họp báo sáng 4/3. Ông cáo buộc Iran đứng sau các âm mưu ám sát hụt nhắm vào ông Trump gần đây và Mỹ đã ra tay để loại bỏ mối đe dọa. "Iran đã cố gắng ám sát Tổng thống Trump nhưng Tổng thống Trump mới là người chiến thắng cuối cùng", Hegseth nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở Nhà Trắng ngày 3/3. Ảnh: AP

Các quan chức Mỹ nói rằng không có ý định lật đổ chế độ ở Iran, nhưng hành động của họ lại cho thấy điều ngược lại. Cuộc tấn công đã khiến chính phủ Iran suy yếu sau cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và các lãnh đạo chủ chốt. Ngay trong tuyên bố đầu tiên về chiến dịch, ông Trump đã kêu gọi người dân Iran đứng lên lật đổ chính quyền.

Ông Trump thừa nhận rằng người thay thế ông Khamenei có thể "tệ hại" không kém gì cố lãnh tụ và cho rằng kết quả này là kịch bản "tệ nhất". Khi được hỏi về lãnh đạo phe đối lập nổi bật nhất của Iran đang sống ở Mỹ là Reza Pahlavi, con trai của cựu quốc vương Mohammad Reza Pahlavi, ông cho hay "có người thích ông ấy, còn chúng tôi chưa nghĩ nhiều về điều đó".

"Theo tôi thì người trong nội bộ có lẽ phù hợp hơn", ông Trump nói. Tuy nhiên, ông sau đó lại tiết lộ rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã hạ sát nhiều quan chức Iran đến nỗi ông "không biết còn ứng viên tiềm năng nào không".

Chiến sự đã bước sang ngày thứ 6, với hơn 1.100 người thiệt mạng ở Trung Đông, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy đòn tập kích đáp trả qua lại giữa các bên sẽ sớm chấm dứt.

Hồng Hạnh (Theo Independent, AP)