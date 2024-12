Mỹ Tâm xin lỗi vì khán giả đội mưa nghe hát

Ca sĩ người Hàn A.Train đem lại không khí sâu lắng với What should I do mama - ca khúc anh gửi gắm lòng biết ơn mẹ.



Lễ hội Hozo diễn trong ba ngày 13-15/12, tại đường Lê Lợi (quận 1). Bên cạnh ca hát, ban tổ chức cùng Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP HCM (HANE) phát động chiến dịch quyên góp Một triệu cây xanh vì biển đảo Tổ quốc. Sự kiện năm nay mang thông điệp "Một thế giới chung nhịp đập" (One world one beat). Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết muốn hướng đến một sự kiện với những màn trình diễn trọn vẹn, nơi khán giả và nghệ sĩ có thể kết nối, hòa chung nhịp đập với không gian âm nhạc.