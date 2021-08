Mỹ Tâm tự quay video nhạc

Mỹ Tâm sáng tác và tự quay video ca khúc "Cuộc hẹn trong mơ" khi ở nhà tránh dịch.

Mỹ Tâm tự quay MV tại nhà MV "Cuộc hẹn trong mơ" - Mỹ Tâm phát tối 14/8. Video: YouTube Mỹ Tâm Official.

Ca sĩ sáng tác ca khúc hồi cuối năm 2020, lúc đầu có tên Hẹn nhau năm ấy. Trong đợt giãn cách xã hội hồi tháng 6, cô viết thêm lời và nhờ nhạc sĩ Khắc Hưng phối khí. Cô cũng tự đặt máy, ánh sáng, chỉnh âm thanh để quay và dựng MV. Video có góc máy đơn giản, bắt cận gương mặt ca sĩ.

"Tôi làm sản phẩm nhạc để đỡ nhớ sân khấu, khán giả. Mong dịch sớm được kiểm soát tốt để mọi người trở lại cuộc sống bình thường mới", cô nói.

Ca từ như lời của một cô gái hướng đến chàng trai mình yêu thương với niềm tin sẽ được bên nhau dù đang xa cách. Ca sĩ viết: "Một ngày mộng mơ, mơ giấc mơ đôi ta gần nhau/ Chỉ là khoảnh khắc, mà em thấy lâu thật lâu/ Cánh chim bay qua khung trời đông/ Chiếc lá rơi rơi ngang dòng sông/ Mình hẹn qua sau cơn bão giông chúng ta gặp nhau".

Mỹ Tâm chăm sóc hoa, sáng tác nhạc khi ở nhà tránh dịch. Ảnh: Facebook Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm sinh năm 1981, quê Đà Nẵng. Cô từng đoạt giải Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) - giải thưởng âm nhạc hàng đầu Á châu - do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2014, cô được trao giải "Asia's Music Legend" tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Malaysia - tôn vinh thành tựu của các cá nhân, đoàn thể và quốc gia vượt trội ở châu Á. Năm 2015, cô chiến thắng hạng mục "Best selling artist of Asia" - Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất - ở giải Big Apple Music Awards. Năm 2019, cô sản xuất phim Chị trợ lý của anh và liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim.

Hồi tháng 4, cô tổ chức liveshow Tri âm tại TP HCM. Đêm thứ hai được lên lịch diễn ở sân vận động Mỹ Đình ngày 1/5 nhưng phải ngừng vì Covid-19.

Tâm Giao