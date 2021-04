Wowy run khi hát cùng Mỹ Tâm

Ở tiết mục"Love you to the moon and back" (Wowy viết cùng nhà sản xuất Phạm Hải Âu), Wowy quên lời. Khi kết thúc phần trình diễn, anh "nhận tội" với Mỹ Tâm: "Đứng trên đây em run muốn chết". Chủ nhân đêm nhạc cho biết sở dĩ cô mời Wowy vì rapper thích điệu cười chẳng giống ai của cô. Còn cô thích giọng nói ấm áp của Wowy. Ngoài phần hát cùng đàn chị, anh giới thiệu sáng tác mới nhất lần đầu trình diễn tên "Bén".