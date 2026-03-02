Mỹ Tâm: 'Tôi đúng khi đặt niềm tin ở Mai Tài Phến'

Ca sĩ Mỹ Tâm nói nhìn Mai Tài Phến dốc hết sức làm phim đầu tay, để ý từng chi tiết, cô biết đã đặt đúng niềm tin nơi anh.

Mỹ Tâm cùng êkíp Tài - phim cô đầu tư, Mai Tài Phến đạo diễn - ra mắt truyền thông sau buổi công chiếu chiều 2/3 tại TP HCM. Trước câu hỏi về mức độ can thiệp, góp ý vào khâu làm phim, ca sĩ cho biết chỉ đóng góp khoảng 10% trong quá trình viết kịch bản. Cô chỉnh sửa đôi chỗ về câu từ, thêm thắt ở tuyến tình cảm, còn lại câu chuyện hoàn toàn do Mai Tài Phến viết.

Mỹ Tâm dự sự kiện cùng dàn diễn viên "Tài", nói về Mai Tài Phến ở lần đạo diễn đầu tiên Mỹ Tâm dự sự kiện cùng dàn diễn viên "Tài", nói về Mai Tài Phến ở lần đầu đạo diễn. Video: Mai Nhật

Trên trường quay, quan sát cách Mai Tài Phến làm việc, cô bất ngờ với khả năng đạo diễn của anh dù dự án là phim đầu tay. Theo nhà sản xuất, anh để ý kỹ từng công đoạn nhỏ như tạo hình, hóa trang. Vào vai một người bốc vác ở chợ cá, anh tự chuẩn bị trang phục cũ kỹ, sờn rách như dân lao động. "Tôi mừng vì đã đặt niềm tin đúng người, đúng chỗ, và mong sự nỗ lực sẽ giúp bạn ấy được mọi người đón nhận hơn", Mỹ Tâm nói.

Mai Tài Phến nói biết ơn Mỹ Tâm khi giúp anh quán xuyến Mai Tài Phến nói biết ơn Mỹ Tâm khi giúp anh quán xuyến trên phim trường. Video: Mai Nhật

Mất nhiều năm ấp ủ dự án, Mai Tài Phến cho biết chịu sức ép khi thực hiện tác phẩm. Những ngày đầu, anh chật vật vì không thể bao quát hết công việc do vừa đạo diễn vừa đóng chính. Mai Tài Phến nói biết ơn Mỹ Tâm vì "gồng" thay đạo diễn ở những đoạn anh đuối sức. Chẳng hạn, khi anh nhập vai, cô ngồi sau máy quay, quan sát màn hình monitor, giúp anh yên tâm hơn để dồn sức cho những cảnh khó.

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến ở buổi công chiếu "Tài", chiều 2/3. Ảnh: Hòa Phạm

Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm - gia đình pha hành động, nhân vật của Mai Tài Phến có những cảnh đối đầu phe giang hồ. Dù từng có kinh nghiệm đóng web-drama võ thuật, anh mất nhiều tháng để chuẩn bị, tập dượt các thế đối kháng. Ở mỗi cảnh quay, anh dành 10 ngày tập riêng với nhóm cascadeur. Với nhiều phân đoạn, anh phải tính toán về sức bền do phải quay nhiều lần.

Tác phẩm là phim điện ảnh thứ hai Mỹ Tâm làm nhà sản xuất, sau Chị trợ lý của anh (2019). Ca sĩ nói ban đầu khi đọc kịch bản Mai Tài Phến gửi đến, cô không duyệt vì chưa thấy đồng cảm. Anh phải chỉnh sửa câu chuyện suốt một năm, sau đó gửi lại. Lần này, cô thấy thú vị vì tác phẩm đan xen màu sắc tình cảm, gia đình và hành động - sở trường của Mai Tài Phến.

Tạo hình nhân vật của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến trong phim mới. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phim lấy bối cảnh miền Tây, Mai Tài Phến đóng vai Tài - chàng trai từng buôn lậu vì muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình, từ đó vướng vòng lao lý. Ra tù, Tài làm việc ở một chợ cá, chọn cuộc sống kín tiếng. Biến cố xảy ra khi bà Phúc (Hạnh Thúy) - mẹ Tài - trót vay nóng một số tiền. Để có tiền cứu mẹ, Tài nhận lời làm theo yêu cầu của bà Kim (Hồng Ánh) - một "trùm" giang hồ, chấp nhận đương đầu với nhóm xã hội đen.

Mỹ Tâm xuất hiện trong vai một cô gái có lai lịch bí ẩn, giúp người nghèo chữa bệnh miễn phí. Phim còn có sự tham gia của Long Đẹp Trai, Vinh Râu, Sỹ Toàn, Trần Kim Hải, ra rạp từ ngày 6/3.

Trailer phim "Tài" - dán nhãn 16+ (dành cho khán giả 16 tuổi trở lên) Trailer phim "Tài" - dán nhãn 16+ (dành cho khán giả 16 tuổi trở lên). Video: Đoàn phim cung cấp

Mỹ Tâm, 45 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP HCM, bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi. Ngoài ca hát, cô còn tham gia diễn xuất một số phim truyền hình, điện ảnh.Tháng 4/2023, ca sĩ giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.



Mai Tài Phến, 35 tuổi, quê Bạc Liêu, tốt nghiệp khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016. Anh từng đóng MV của Hương Tràm, Mỹ Tâm, trước khi tham gia phim Chị trợ lý của anh. Diễn viên còn đóng vai Võ Tòng trong Đất rừng phương Nam - phim đạo diễn Quang Dũng thực hiện, lấy cảm hứng từ nguyên tác của nhà văn Đoàn Giỏi.



Chín năm qua, Mỹ Tâm, Mai Tài Phến đồng hành trong nhiều hoạt động. Trước những đồn đoán về chuyện tình cảm, họ nói xem nhau như bạn bè, có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và hỗ trợ nhau trong công việc.

Mai Nhật