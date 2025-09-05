Mỹ Tâm tặng tivi cho trường học cũ

Đà NẵngCa sĩ Mỹ Tâm tặng trường cấp hai cô từng theo học chiếc tivi 98 inch dịp khai giảng năm học mới, sáng 5/9.

Vì lịch trình bận rộn, ca sĩ nhờ bố đại diện trao quà cho trường THCS Hoàng Diệu để nhà trường có thêm công cụ hỗ trợ việc giảng dạy. Mỹ Tâm muốn tri ân nơi đã ươm mầm giấc mơ đầu tiên, góp phần tạo nên sự thành công hiện tại của cô trong lĩnh vực ca hát. Hơn 30 năm trôi qua kể từ ngày ca sĩ tốt nghiệp, Mỹ Tâm nói vẫn luôn hướng về mái trường xưa và nhớ ơn thầy cô giáo.

Bố của ca sĩ Mỹ Tâm (trái) thay con gái trao quà cho đại diện trường THCS Hoàng Diệu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trường THCS Hoàng Diệu là nơi ca sĩ học cấp 2 niên khóa 1992-1995. Cô từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc của trường và các hội thi của thành phố Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành bậc học này, Mỹ Tâm giành được Huy chương vàng Giọng hát hay xuân toàn thành phố Đà Nẵng khi mới 15 tuổi. Nhờ thành tích này, ca sĩ được tuyển thẳng vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ở Hà Nội nhưng cô không học.

Năm 1997, Mỹ Tâm quyết định vào TP HCM để theo đuổi con đường ca hát, đồng thời ghi danh vào Nhạc viện TP HCM. Sau nhiều năm rèn luyện, cô tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành thanh nhạc.

Ca sĩ Mỹ Tâm 44 tuổi, quê Đà Nẵng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hôm 2/9, ca sĩ và bé Hà Thủy Tiên gây sốt với tiết mục Giai điệu tự hào tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Video phần trình diễn của họ thu hút hơn 13 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt chia sẻ.

Tiết mục "Tiến quân ca - Giai điệu tự hào - Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" Mỹ Tâm và bé Hà Thủy Tiên hát "Giai điệu tự hào" (nhạc sĩ Phạm Hồng Biển), tại chương trình nghệ thuật Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Tiết mục nối tiếp sau đó là hợp ca "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" (nhạc sĩ Bùi Trường Linh) do Mỹ Tâm và nhiều nghệ sĩ thể hiện. Video: VTV1

Mỹ Tâm từng đoạt giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012 (MAMA), Asia's Music Legend, Big Apple Music Awards. Năm 2019, Mỹ Tâm sản xuất phim Chị trợ lý của anh, liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim. Ca sĩ tổ chức liveshow Tri âm kỷ niệm 20 năm ca hát lần lượt ở TP HCM và Hà Nội vào tháng 4/2021 và tháng 11/2022. Cô giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian hồi tháng 4/2023, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.

Hoàng Dung