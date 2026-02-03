Mỹ Tâm, Mai Tài Phến sánh đôi

Mỹ Tâm cho biết sau tác phẩm Chị trợ lý của anh (2019), nhiều người khuyên cô tiếp tục làm phim. Ca sĩ xem điện ảnh là cái duyên, đồng thời muốn kiếm kịch bản phù hợp. Sau khi Mai Tài Phến gửi câu chuyện anh ấp ủ, cô đề nghị anh chỉnh sửa bản thảo nhiều lần trước khi đồng ý đầu tư.



Phim lấy bối cảnh miền Tây, Mai Tài Phến vào vai Tài - người đàn ông làm bốc vác ở chợ cá, có quá khứ phức tạp. Mỹ Tâm vào vai một cô gái bí ẩn, chăm sóc cho Tài khi anh gặp biến cố.