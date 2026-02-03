Mỹ Tâm, Mai Tài Phến sánh đôi

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến dự buổi ra mắt phim Tài do anh đạo diễn, chiều 3/2 tại TP HCM. Cả hai khiến các fan hò reo khi xuất hiện trong rạp chiếu, nắm tay bước xuống hàng ghế giao lưu với truyền thông, khán giả. Họ lần đầu dự chung một sự kiện sau ba năm, kể từ buổi công chiếu Đất rừng phương Nam cuối năm 2023, Mai Tài Phến góp mặt với vai Võ Tòng.
Bộ đôi sát cánh ở sự kiện. Video: Mai Nhật
Mai Tài Phến nói hạnh phúc khi được Mỹ Tâm đồng hành trong phim điện ảnh đầu tay anh thực hiện.
Nhiều năm qua, Mỹ Tâm, Mai Tài Phến gắn bó trong nhiều hoạt động, tuy nhiên chưa xác nhận về chuyện tình cảm. Ca sĩ từng nói mến anh ở sự hiền lành, chu đáo, hiểu chuyện, khiến cô luôn thấy thoải mái khi ở cạnh.
Mỹ Tâm cho biết sau tác phẩm Chị trợ lý của anh (2019), nhiều người khuyên cô tiếp tục làm phim. Ca sĩ xem điện ảnh là cái duyên, đồng thời muốn kiếm kịch bản phù hợp. Sau khi Mai Tài Phến gửi câu chuyện anh ấp ủ, cô đề nghị anh chỉnh sửa bản thảo nhiều lần trước khi đồng ý đầu tư.
Phim lấy bối cảnh miền Tây, Mai Tài Phến vào vai Tài - người đàn ông làm bốc vác ở chợ cá, có quá khứ phức tạp. Mỹ Tâm vào vai một cô gái bí ẩn, chăm sóc cho Tài khi anh gặp biến cố.
Nghệ sĩ Hạnh Thúy đóng vai Phúc, mẹ của Tài - người lam lũ chịu cực vì con. Gần đây, chị thành công với điện ảnh qua các phim "trăm tỷ", như Nhà gia tiên (diễn viên), Thiên đường máu (tác giả kịch bản).
Diễn viên Sỹ Toàn (trái) và Kim Hải tái hiện một cảnh gây cười trong phim.
Diễn viên Long Đẹp Trai và Vinh Râu. Mai Tài Phến có mối quan hệ thân thiết với Vinh Râu, từng học cùng Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, sau đó hoạt động chung trong nhóm hài FAPtv.
Nghệ sĩ Hồng Ánh tham gia phim với vai diễn chưa công bố. Trong video first-look, nhân vật có câu thoại về quá khứ của Tài: "Tay đã nhúng chàm rồi, khó rửa sạch lắm".
Nghệ sĩ Lê Thiện và Kiều Trinh xem lại các cảnh hậu trường của phim.
Đoàn phim ký tặng poster cho khán giả.
Êkíp quyết định phát hành ngày 6/3, sau khi cân nhắc thị trường phim Tết sôi động với nhiều tác phẩm.
Mỹ Tâm, 45 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP HCM, bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi. Ngoài ca hát, cô còn diễn xuất, như phim truyền hình Cho một tình yêu, phim điện ảnh Chị trợ lý của anh. Tháng 4/2023, ca sĩ giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.
Mai Tài Phến, 35 tuổi, quê Bạc Liêu, tốt nghiệp khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016. Anh từng đóng MV của Hương Tràm, Mỹ Tâm, trước khi tham gia phim Chị trợ lý của anh. Diễn viên còn đóng Đất rừng phương Nam, do đạo diễn Quang Dũng lấy cảm hứng từ nguyên tác của nhà văn Đoàn Giỏi.
Mỹ Tâm, Mai Tài Phến trong MV Nơi mình dừng chân (nhạc phim Chị trợ lý của anh). Video: MT Entertainment
Mai Nhật