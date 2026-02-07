Mỹ Tâm, Mai Tài Phến mặc đồng điệu

Đầu tháng 1, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sánh đôi trong buổi giới thiệu phim Tài tại TP HCM. Ca sĩ gốc Đà Nẵng là nhà sản xuất còn diễn viên gốc Bạc Liêu (Cà Mau mới) đảm nhận vai trò đạo diễn, diễn viên chính của phim. Cả hai chọn phong cách thanh lịch khi xuất hiện trước báo giới và fan. Mỹ Tâm mặc thiết kế của Cường Đàm có đường xếp ly bất đối xứng từ cổ áo đến eo, phần áo được nhấn nhá bằng chi tiết kim loại. Mai Tài Phến diện suit, thắt cà vạt.

Đầu tháng 1, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sánh đôi trong buổi giới thiệu phim Tài tại TP HCM. Ca sĩ gốc Đà Nẵng là nhà sản xuất còn diễn viên gốc Bạc Liêu (Cà Mau mới) đảm nhận vai trò đạo diễn, diễn viên chính của phim. Cả hai chọn phong cách thanh lịch khi xuất hiện trước báo giới và fan. Mỹ Tâm mặc thiết kế của Cường Đàm có đường xếp ly bất đối xứng từ cổ áo đến eo, phần áo được nhấn nhá bằng chi tiết kim loại. Mai Tài Phến diện suit, thắt cà vạt.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm trong buổi ra mắt phim Tài.

Mỹ Tâm, 45 tuổi, nổi tiếng với nhiều ca khúc hit. Cô từng đoạt các giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA), Asia's Music Legend, Big Apple Music Awards. Giọng ca gốc Đà Nẵng tổ chức liveshow Tri âm kỷ niệm 20 năm ca hát lần lượt ở TP HCM và Hà Nội vào tháng 4/2021 và tháng 11/2022. Hồi tháng 4/2023, ca sĩ giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.

Mai Tài Phến, 35 tuổi, quê Bạc Liêu (nay là Cà Mau), sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghề kinh doanh. Diễn viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016, sau đó làm tự do. Năm 2017, anh đoạt quán quân Gương mặt điện ảnh, được công chúng chú ý khi tham gia diễn xuất trong MV Em gái mưa của Hương Tràm. Sau Chị trợ lý của anh, diễn viên đóng chính web-drama Bình Báo (2022) - phim anh đạo diễn lẫn biên kịch. Năm 2023, anh hóa thân Võ Tòng - nhân vật kinh điển trong phim Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.