Mỹ Tâm, Mai Tài Phến mặc đồng điệu

Đầu tháng 1, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sánh đôi trong buổi giới thiệu phim Tài tại TP HCM. Ca sĩ gốc Đà Nẵng là nhà sản xuất còn diễn viên gốc Bạc Liêu (Cà Mau mới) đảm nhận vai trò đạo diễn, diễn viên chính của phim. Cả hai chọn phong cách thanh lịch khi xuất hiện trước báo giới và fan. Mỹ Tâm mặc thiết kế của Cường Đàm có đường xếp ly bất đối xứng từ cổ áo đến eo, phần áo được nhấn nhá bằng chi tiết kim loại. Mai Tài Phến diện suit, thắt cà vạt.
Đầu tháng 1, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sánh đôi trong buổi giới thiệu phim Tài tại TP HCM. Ca sĩ gốc Đà Nẵng là nhà sản xuất còn diễn viên gốc Bạc Liêu (Cà Mau mới) đảm nhận vai trò đạo diễn, diễn viên chính của phim. Cả hai chọn phong cách thanh lịch khi xuất hiện trước báo giới và fan. Mỹ Tâm mặc thiết kế của Cường Đàm có đường xếp ly bất đối xứng từ cổ áo đến eo, phần áo được nhấn nhá bằng chi tiết kim loại. Mai Tài Phến diện suit, thắt cà vạt.
Mai Tài Phến và Mỹ Tâm trong buổi ra mắt phim Tài.
Mỹ Tâm, 45 tuổi, nổi tiếng với nhiều ca khúc hit. Cô từng đoạt các giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA), Asia's Music Legend, Big Apple Music Awards. Giọng ca gốc Đà Nẵng tổ chức liveshow Tri âm kỷ niệm 20 năm ca hát lần lượt ở TP HCM và Hà Nội vào tháng 4/2021 và tháng 11/2022. Hồi tháng 4/2023, ca sĩ giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.
Mai Tài Phến, 35 tuổi, quê Bạc Liêu (nay là Cà Mau), sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghề kinh doanh. Diễn viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016, sau đó làm tự do. Năm 2017, anh đoạt quán quân Gương mặt điện ảnh, được công chúng chú ý khi tham gia diễn xuất trong MV Em gái mưa của Hương Tràm. Sau Chị trợ lý của anh, diễn viên đóng chính web-drama Bình Báo (2022) - phim anh đạo diễn lẫn biên kịch. Năm 2023, anh hóa thân Võ Tòng - nhân vật kinh điển trong phim Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
Khi chụp hình cho một tạp chí thời trang cuối năm 2025, Mỹ Tâm diện váy suông đơn giản, Mai Tài Phến diện áo cùng tông màu. Họ đeo trang sức tạo sự nhấn nhá cho trang phục.
Khi chụp hình cho một tạp chí thời trang cuối năm 2025, Mỹ Tâm diện váy suông đơn giản, Mai Tài Phến diện áo cùng tông màu. Họ đeo trang sức tạo sự nhấn nhá cho trang phục.
Năm 2023, trong sinh nhật Mai Tài Phến, cả hai cũng chọn đồ đen.
Năm 2023, trong sinh nhật Mai Tài Phến, cả hai cũng chọn đồ đen.
Mai Tài Phến thường chọn những bộ đồ đơn giản với áo polo, hoodie, sơ mi, quần tây, jeans hay kaki đơn sắc.
Mai Tài Phến thường chọn những bộ đồ đơn giản với áo polo, hoodie, sơ mi, quần tây, jeans hay kaki đơn sắc.
Trắng và đen là màu ưa chuộng của cả hai. Họ tạo vẻ hiện đại, năng động bằng phụ kiện mắt kính. Cả hai đều tránh các chi tiết trang trí nổi bật giúp hình ảnh khi đứng cạnh nhau cân bằng.
Trắng và đen là màu ưa chuộng của cả hai. Họ tạo vẻ hiện đại, năng động bằng phụ kiện mắt kính. Cả hai đều tránh các chi tiết trang trí nổi bật giúp hình ảnh khi đứng cạnh nhau cân bằng.
Trong những buổi giao lưu khán giả, đối tác, họ cũng ưu tiên trang phục đơn giản, màu sắc tương đồng.
Trong những buổi giao lưu khán giả, đối tác, họ cũng ưu tiên trang phục đơn giản, màu sắc tương đồng.
Trong một buổi gặp gỡ thân mật với truyền thông 2019, ca sĩ chọn áo sơ mi xanh pastel phom rộng, tay xắn nhẹ, kết hợp quần cạp cao gam nâu cam. Cách phối này mang hơi hướng menswear tạo cảm giác năng động. Mai Tài Phến diện sơ mi đen trơn, phom suông, không cầu kỳ chi tiết, cân bằng sắc xanh dịu của Mỹ Tâm.
Trong một buổi gặp gỡ thân mật với truyền thông 2019, ca sĩ chọn áo sơ mi xanh pastel phom rộng, tay xắn nhẹ, kết hợp quần cạp cao gam nâu cam. Cách phối này mang hơi hướng menswear tạo cảm giác năng động. Mai Tài Phến diện sơ mi đen trơn, phom suông, không cầu kỳ chi tiết, cân bằng sắc xanh dịu của Mỹ Tâm.
Tại một sự kiện, ca sĩ diện bộ suit hồng phấn dáng quấn, thiết kế thắt eo giúp tôn dáng. Trong khi đó, Mai Tài Phến phối blazer tông be sáng cùng sơ mi hồng nhạt, kết hợp quần tối màu.
Tại một sự kiện, ca sĩ diện bộ suit hồng phấn dáng quấn, thiết kế thắt eo giúp tôn dáng. Trong khi đó, Mai Tài Phến phối blazer tông be sáng cùng sơ mi hồng nhạt, kết hợp quần tối màu.
Cả hai đồng hành trong công việc suốt chín năm qua.
Cả hai đồng hành trong công việc suốt chín năm qua.
Sau lần hợp tác đầu tiên ở bộ phim Chị trợ lý của anh năm 2019, họ bị đồn yêu nhau. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ kín mối quan hệ từ đó đến nay.
Sau lần hợp tác đầu tiên ở bộ phim Chị trợ lý của anh năm 2019, họ bị đồn yêu nhau. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ kín mối quan hệ từ đó đến nay.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp