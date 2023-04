Mỹ Tâm hát về niềm tin trong MV

Ca khúc "The Light" - nhạc phim "Người giữ thời gian" - phản ánh niềm tin vượt qua khó khăn của Mỹ Tâm.

OST phim "Người giữ thời gian" - Mỹ Tâm Nhạc phim "Người giữ thời gian" - "The Light" - phát tối 12/4. Video: YouTube My Tam

Ca sĩ giới thiệu bài hát chủ đề của phim do cô sáng tác. Ca từ kể lại những khó khăn khi thực hiện liveshow Tri âm tại TP HCM, Hà Nội của Mỹ Tâm. Sau tất cả, cô vượt qua bằng nỗ lực, niềm tin vào tình yêu dành cho âm nhạc, khán giả: "Giữa đêm tối chợt nghe tiếng khóc trong lòng nhói đau vô tận... Gạt hết đau thương này đi/ Hãy cứ vui thôi chờ chi/ Hạnh phúc đang chờ dưới ngàn muôn tiếng ca và dưới ánh đèn".

Hình ảnh của MV là những cảnh đặc tả cảm xúc của Mỹ Tâm ở hậu trường với phần trình diễn live của ca sĩ trên sân khấu. Trên YouTube, khán giả Ánh Nguyễn bình luận: "Một bài hát quá nhiều cảm xúc và truyền động lực cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống".

Trong phim, The Light vang lên vài lần nhằm khắc họa những hình ảnh của ca sĩ ở hậu trường. Để có những phút thăng hoa trong liveshow ở TP HCM, nghệ sĩ luyện vũ đạo đến chấn thương. Gương mặt ca sĩ lo âu khi trời liên tục đổ mưa sát ngày diễn, ảnh hưởng đến việc duyệt chương trình. Với show ở Hà Nội, khó khăn tăng lên nhiều lần. Tháng 5/2021, dịch bệnh bùng phát dù khâu tổ chức đã hoàn thành 70%. Tiếc công sức của êkíp nhưng cô vẫn quyết định hủy show, dỡ bỏ thiết bị trên sân vận động Mỹ Đình. Hơn một năm sau, khi đêm nhạc được tổ chức trở lại với lượng khán giả kỷ lục 30.000 người, ca sĩ bất ngờ bị sốt sát ngày diễn. Mỹ Tâm cho biết đó là giai đoạn khủng hoảng của cô. "Nhiều lúc, tôi stress nặng, bị trầm cảm, phải uống thuốc", ca sĩ nói trong phim.

Mỹ Tâm sinh năm 1981, quê Đà Nẵng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dự án được bấm máy suốt hai năm, kể câu chuyện hậu trường Mỹ Tâm tổ chức hai liveshow Tri âm tại TP HCM - tháng 4/2021 và Hà Nội - tháng 11/2022. Chọn tên Người giữ thời gian, ca sĩ cho biết muốn giữ lại kỷ niệm làm nghề cùng khán giả - những "soulmate" (tri kỷ) của cô.

Ca sĩ từng đoạt giải Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) - giải thưởng âm nhạc hàng đầu Á châu - do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2014, cô được trao giải Asia's Music Legend tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Malaysia - tôn vinh thành tựu của các cá nhân, đoàn thể và quốc gia vượt trội ở châu Á. Năm 2015, cô chiến thắng hạng mục Best Selling Artist of Asia - Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất - ở giải Big Apple Music Awards. Năm 2019, cô sản xuất phim Chị trợ lý của anh và liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim.

Hoàng Dung