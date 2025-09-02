Mỹ Tâm hát 'Khát vọng tuổi trẻ' cùng 20.000 khán giả

Ca sĩ Mỹ Tâm hát về mong ước đóng góp cho quê hương đất nước, với bài Khát vọng tuổi trẻ (nhạc sĩ Vũ Hoàng).
Ca sĩ Mỹ Tâm hát về mong ước đóng góp cho quê hương đất nước, với bài Khát vọng tuổi trẻ (nhạc sĩ Vũ Hoàng).
Màn trình diễn nhận sự cộng hưởng lớn từ khán giả của Mỹ Tâm. Video: Ban tổ chức
Nguyễn Hùng hát Còn gì đẹp hơn. Video: Ban tổ chức
Ca sĩ Nguyễn Hùng (trái) được nhiều khán giả cổ vũ khi biểu diễn Còn gì đẹp hơn - ca khúc lấy cảm hứng từ phim về cuộc chiến thành cổ Quảng Trị - Mưa đỏ. Khi anh cất giọng hát "Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình", khán giả đồng loạt hát theo anh.
Ca sĩ Nguyễn Hùng (trái) được nhiều khán giả cổ vũ khi biểu diễn Còn gì đẹp hơn - ca khúc lấy cảm hứng từ phim về cuộc chiến thành cổ Quảng Trị - Mưa đỏ. Khi anh cất giọng hát "Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình", khán giả đồng loạt hát theo anh.
Khán giả reo hò khi dàn diễn viên phim Mưa đỏ xuất hiện trên sân khấu.
Khán giả reo hò khi dàn diễn viên phim Mưa đỏ xuất hiện trên sân khấu.
Chương trình mang tên 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc, diễn ra tối 1/9. Ở chương đầu mang tên Con đường độc lập - thống nhất, các nghệ sĩ tưởng nhớ mất mát, hy sinh để tiến đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Chương trình mang tên 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc, diễn ra tối 1/9. Ở chương đầu mang tên Con đường độc lập - thống nhất, các nghệ sĩ tưởng nhớ mất mát, hy sinh để tiến đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Nghệ sĩ Đăng Dương (giữa) hát Mười chín tháng Tám (nhạc sĩ Xuân Oanh). Khúc hát khép lại bằng lời nhắc nhở: "Mười chín tháng Tám chớ quên là ngày khởi nghĩa/ Hạnh phúc sáng tỏ non sông Việt Nam", thể hiện sự lạc quan, niềm tin vào tương lai mới của đất nước.
Nghệ sĩ Đăng Dương (giữa) hát Mười chín tháng Tám (nhạc sĩ Xuân Oanh). Khúc hát khép lại bằng lời nhắc nhở: "Mười chín tháng Tám chớ quên là ngày khởi nghĩa/ Hạnh phúc sáng tỏ non sông Việt Nam", thể hiện sự lạc quan, niềm tin vào tương lai mới của đất nước.
Niềm tự hào về ngày thống nhất, non sông về một dải được truyền tải qua các ca khúc Giải phóng miền Nam (Huỳnh Minh Siêng sáng tác), Đất nước trọn niềm vui (nhạc sĩ Hoàng Hà).
Các tiết mục được dàn dựng hoành tráng, với hàng trăm nghệ sĩ múa tham gia cùng dàn hợp xướng, giao hưởng.
Niềm tự hào về ngày thống nhất, non sông về một dải được truyền tải qua các ca khúc Giải phóng miền Nam (Huỳnh Minh Siêng sáng tác), Đất nước trọn niềm vui (nhạc sĩ Hoàng Hà).
Các tiết mục được dàn dựng hoành tráng, với hàng trăm nghệ sĩ múa tham gia cùng dàn hợp xướng, giao hưởng.
Rapper Double2T biểu diễn phần rap về người trẻ Việt: "Và bất kể đâu cần thanh niên có, bất kể đâu khó có thanh niên. Bản lĩnh, mặc kệ khen chê, cần cù chăm chỉ, không được lười nhác. Đông Tây Nam hay là người Bắc, đi lên thanh niên, làm theo lời Bác".
Rapper Double2T biểu diễn phần rap về người trẻ Việt: "Và bất kể đâu cần thanh niên có, bất kể đâu khó có thanh niên. Bản lĩnh, mặc kệ khen chê, cần cù chăm chỉ, không được lười nhác. Đông Tây Nam hay là người Bắc, đi lên thanh niên, làm theo lời Bác".
Soobin hát Vinh quang đang chờ ta, nói về khát khao chinh phục những đỉnh cao mới của mỗi người.
Soobin hát Vinh quang đang chờ ta, nói về khát khao chinh phục những đỉnh cao mới của mỗi người.
Diễm Hằng Lamoon và ca sĩ Hoàng Bách hát Welcome to Vietnam, lời mời gọi đến với con người, đất nước Việt Nam.
Diễm Hằng Lamoon và ca sĩ Hoàng Bách hát Welcome to Vietnam, lời mời gọi đến với con người, đất nước Việt Nam.
Các chiến sĩ xuất hiện ở phần cuối chương trình, trên nền nhạc Tiến quân ca (nhạc sĩ Văn Cao), ca sĩ Trọng Tấn hát cùng Dàn nhạc giao hưởng. Dưới khán đài, người hâm mộ đồng loạt hát theo.
Các chiến sĩ xuất hiện ở phần cuối chương trình, trên nền nhạc Tiến quân ca (nhạc sĩ Văn Cao), ca sĩ Trọng Tấn hát cùng Dàn nhạc giao hưởng. Dưới khán đài, người hâm mộ đồng loạt hát theo.
Ca sĩ Trọng Tấn hát Tiến quân ca. Video: Ban tổ chức
Một góc khán đài concert. Đêm nhạc quy tụ khoảng 20.000 khán giả. Trước đó, sáng 29/8, ban tổ chức phát vé miễn phí cho người xem ở Nhà hát Lớn Hà Nội.
Chương trình kết thúc với màn pháo hoa dài khoảng 10 phút.
Đêm nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam kết hợp các đơn vị thực hiện. Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo cấp cao tham dự chương trình.
Một góc khán đài concert. Đêm nhạc quy tụ khoảng 20.000 khán giả. Trước đó, sáng 29/8, ban tổ chức phát vé miễn phí cho người xem ở Nhà hát Lớn Hà Nội.
Chương trình kết thúc với màn pháo hoa dài khoảng 10 phút.
Đêm nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam kết hợp các đơn vị thực hiện. Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo cấp cao tham dự chương trình.
Hà Thu