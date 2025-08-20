Mỹ sẽ dùng tiền thuế nhập khẩu để trả nợ công

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết họ hiện ưu tiên dùng tiền thu được từ thuế nhập khẩu để trả nợ, thay vì phát cho người dân.

Gần đây, một số nghị sĩ Mỹ đề xuất dùng số tiền thu được từ thuế nhập khẩu để phát cho người dân, với mức tối thiểu 600 USD mỗi người trưởng thành và trẻ em. Theo đó, một gia đình 4 người có thể nhận 2.400 USD từ chính phủ.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 19/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bác bỏ ý tưởng này. "Tôi nghĩ rằng đến một thời điểm nào đó, chúng tôi có thể làm như vậy. Nhưng hiện tại, Tổng thống Donald Trump và tôi đang tập trung vào trả nợ", ông nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Kiev, Ukraine ngày 12/2. Ảnh: AFP

Số liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho biết giai đoạn tháng 4 - tháng 7, nước này đã thu về khoảng 100 tỷ USD từ thuế nhập khẩu. Trong cuộc phỏng vấn ngày 19/8, ông Bessent cho biết thu thuế năm nay có thể vượt dự báo.

"Tôi từng nói năm nay, số tiền thu về có thể đạt 300 tỷ USD. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải nâng dự báo này lên đáng kể. Chúng ta sẽ giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP, bắt đầu trả bớt nợ công và đến lúc nào đó sẽ bù đắp cho người dân Mỹ", ông nói.

Ông Trump từng ca ngợi về tiềm năng tăng thu ngân sách từ thuế nhập khẩu, cho biết số tiền này có thể dùng cho nhiều mục đích. Đó là trả bớt khối nợ công khổng lồ và có thể "chia tiền" cho người Mỹ.

Bessent không đưa ra con số dự báo thu ngân sách năm nay. Dù vậy, ông hy vọng người Mỹ có thể được hỗ trợ thêm thông qua giảm lãi suất.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất tham chiếu từ tháng 12/2024. Xác suất giảm lãi trong cuộc họp giữa tháng 9 từng lên gần 100%, sau báo cáo cho thấy số việc làm mới giảm mạnh 3 tháng qua. Tuy nhiên, xác suất này hiện còn 80%, do báo cáo lạm phát tháng 7 cho thấy một số lĩnh vực tăng giá.

Bessent giải thích phần lớn mức tăng của chỉ số giá sản xuất (PPI) là do thị trường chứng khoán đi lên. "Vấn đề thực sự ở đây là lãi suất cao đang tác động đến nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nhà ở và việc các hộ gia đình thu nhập thấp vật lộn với nợ thẻ tín dụng", ông nói.

Bessent cho rằng nếu Fed giảm lãi suất, hoạt động xây nhà sẽ tăng tốc, từ đó giúp giảm giá bất động sản trong dài hạn. "Nếu cứ kiềm chế việc xây nhà, lạm phát trong 1-2 năm tới sẽ ra sao?", ông nói.

Dữ liệu tháng 7 từ Cục Thống kê Mỹ cho thấy số nhà xây mới tăng vượt dự báo, với 5,2% so với tháng 6, Trước đó, hoạt động này sụt giảm trong ba tháng liên tiếp.

Hà Thu (theo Reuters)