Chi phí sản xuất ở Mỹ tăng nhanh nhất 3 năm

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Mỹ tháng 7 tăng nhanh nhất trong hơn ba năm, do đầu vào đắt đỏ vì thuế quan.

Bộ Lao động Mỹ cho biết (PPI) tháng 7 tăng 0,9% so với tháng 6, mức tăng lớn nhất trong hơn ba năm. So với cùng kỳ 2024, chỉ số này tăng 3,3%, cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế. PPI còn được gọi là lạm phát bán buôn.

Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, chỉ số giá sản xuất lõi tháng 7 tăng 0,9% so với tháng 6, cao nhất kể từ tháng 3/2022. So với cùng kỳ, PPI lõi tăng 3,7%, cao hơn mức 2,6% của tháng 6.

Giá thực phẩm đầu vào tăng 1,4% so với tháng 6, dẫn đầu là mức tăng 38,9% của rau củ. Trong khi, giá thiết bị điện tử gia dụng tăng 5%. Cả hai nhóm này đều có tỷ lệ nhập khẩu cao vào Mỹ.

Công nhân trong nhà máy gặt đập liên hợp tại Mendota, Illinois ngày 21/2. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bộ Lao động công bố giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 2,7% so với cùng kỳ 2024, bằng mức tháng 6. Giá tiêu dùng lõi tăng 3,1%, so với 2,9% hồi tháng 6. Cả hai đều cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Theo các chuyên gia, giá sản xuất tăng nhanh hơn giá bán lẻ tại Mỹ cho thấy các nhà nhập khẩu đang tự gánh phần chi phí tăng thêm do thuế quan của Tổng thống Trump, thay vì chuyển hết cho khách hàng.

Tuy nhiên, điều này có thể không kéo dài lâu. Tác động từ thuế quan cũng bị trì hoãn một phần do nhiều nhà nhập khẩu đã dự trữ hàng trước khi thuế có hiệu lực. Dẫu vậy, hàng tồn kho đang giảm dần.

"Việc các nhà sản xuất chuyển chi phí tăng thêm do thuế quan lên những người tiêu dùng vốn đã mệt mỏi vì lạm phát chỉ là vấn đề thời gian", Christopher Rupkey, Kinh tế trưởng công ty nghiên cứu thị trường tài chính FWDBonds, nhận định.

Cả PPI và CPI đều do Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố, cơ quan đang bị Tổng thống Trump chỉ trích. Sau khi BLS báo cáo số liệu việc làm tháng 7 gây thất vọng, ông đã sa thải giám đốc cơ quan này, với cáo buộc số liệu bị "làm sai lệch vì mục đích chính trị".

Báo cáo PPI có khả năng làm phức tạp thêm quyết định lãi suất của Fed. Bởi nó thường được xem là chỉ báo sớm về xu hướng lạm phát tiêu dùng. Các nhà kinh tế cũng theo dõi PPI vì một số chỉ số thành phần như giá chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính, được đưa vào chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Sau báo cáo việc làm tháng 7 đầy lo ngại, thị trường dự báo Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9, nhằm kích thích tuyển dụng. Tuy nhiên, Carl Weinberg, Kinh tế trưởng tại High Frequency Economic, cho rằng PPI tăng nhanh khiến thị trường hạ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong tháng tới. Số liệu PCE tháng 7 dự kiến công bố ngày 29/8.

Phiên An (theo AP)