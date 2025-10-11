Mỹ sẽ cho Qatar đặt cơ sở không quân tại bang Idaho

Mỹ thông báo Qatar sẽ được bố trí hạ tầng trong căn cứ Mountain Home ở Idaho, hỗ trợ quá trình vận hành phi đội F-15QA đồn trú ở đây.

"Cơ sở này sẽ tiếp nhận một đơn vị tiêm kích F-15 và phi công Qatar để tăng cường huấn luyện chung, nâng cao khả năng tác chiến và hiệp đồng. Đây là một ví dụ nữa về quan hệ đối tác hai nước. Các vị có thể trông cậy vào chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc gặp người đồng cấp Qatar Saoud bin Abdulrahman al-Thani ở Lầu Năm Góc hôm 10/10.

Chi tiết về thỏa thuận không được công bố, nhưng quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói rằng Washington sẽ xây dựng hạ tầng dành riêng để phục vụ phi công và máy bay F-15 Qatar đồn trú tại căn cứ Mountain Home, chi phí dự án sẽ do Doha chi trả.

"Đây là thỏa thuận bình thường. Các cơ sở hạ tầng tương tự đã được triển khai cho những đồng minh của Mỹ trong suốt hàng chục năm qua. Căn cứ Mountain Home cũng đang tiếp nhận một đơn vị tiêm kích F-15 đồn trú của Singapore", quan chức này cho hay.

Trong bài đăng sau đó trên mạng xã hội, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Qatar sẽ không sở hữu căn cứ nào trên lãnh thổ Mỹ.

Bộ trưởng Hegseth (phải) và người đồng cấp Qatar ký thỏa thuận tại Lầu Năm Góc ngày 10/10. Ảnh: AFP

Kế hoạch xây dựng cơ sở không quân cho Qatar đã được lên kế hoạch trong nhiều năm, từ thời cựu tổng thống Joe Biden.

Theo báo cáo tác động môi trường năm 2022 do căn cứ Mountain Home tiến hành, dự án nhằm cung cấp nơi hoạt động thường trực cho "12 tiêm kích F-15QA của không quân Qatar và các thiết bị liên quan". Cơ sở này cũng cho phép triển khai 300 nhân sự của không quân Qatar và Mỹ.

Qatar là đồng minh quan trọng của Mỹ ở vùng Vịnh và là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Washington ở khu vực. Sân bay Al-Udeid là sở chỉ huy tiền phương của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông.

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Doha đã tích cực vun đắp quan hệ với lãnh đạo Mỹ. Tổng thống Trump tới thăm Qatar hồi tháng 5 trong chuyến công du lớn đầu tiên ở nhiệm kỳ hai. Doha cũng tặng Washington một máy bay Boeing 747-8 sang trọng để ông Trump sử dụng làm Không lực Một trong khi chờ đợi chuyên cơ mới được sản xuất.

Tổng thống Trump hôm 1/10 ký sắc lệnh "coi những cuộc tấn công vũ trang vào lãnh thổ, chủ quyền hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng của Qatar là mối đe dọa với hòa bình, an ninh của chính nước Mỹ", tăng cường cam kết an ninh với đồng minh sau vụ Israel tập kích mục tiêu Hamas ở thủ đô Doha.

Đức Trung (Theo CNN, AP, Al Jazeera)