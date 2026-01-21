Mỹ sắp điều thêm máy bay quân sự đến Greenland

Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ tuyên bố điều thêm máy bay tới căn cứ Pituffik ở Greenland để hỗ trợ "các hoạt động lên kế hoạch từ lâu".

Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) ngày 19/1 thông báo máy bay quân sự sẽ sớm đáp xuống căn cứ vũ trụ Pituffik tại đảo Greenland.

"Cùng với lực lượng vận hành từ các căn cứ tại lục địa Mỹ và Canada, chúng sẽ hỗ trợ những hoạt động đã được lên kế hoạch từ lâu của NORAD, dựa trên hợp tác quốc phòng bền vững giữa Mỹ và Canada cũng như Đan Mạch", cơ quan này cho hay.

NORAD nhấn mạnh hoạt động có sự phối hợp từ Đan Mạch và chính quyền Greenland cũng đã được thông báo. Cơ quan này không nêu cụ thể về hoạt động tại Greenland và chủng loại máy bay triển khai. "NORAD thường xuyên tiến hành các chiến dịch dài ngày, cũng như phân tán lực lượng nhằm bảo vệ Bắc Mỹ", thông báo có đoạn.

Tiêm kích F-35 Mỹ tại căn cứ Pituffik tháng 10/2025. Ảnh: USAF

NORAD là bộ tư lệnh thống nhất được Mỹ và Canada thành lập từ năm 1957, có nhiệm vụ giám sát và duy trì an ninh trên toàn bộ không phận Bắc Mỹ. Quân đội Mỹ đóng góp phần lớn lực lượng cho NORAD và thường phụ trách những đợt triển khai ở nước ngoài.

Căn cứ vũ trụ Pituffik, trước đây mang tên căn cứ không quân Thule, được thành lập vào năm 1951 với mục đích ban đầu là trận địa cảnh báo sớm, giúp Mỹ đối phó những đòn tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân của Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh.

Dù quy mô hiện đã bị thu nhỏ so với thời kỳ đó, Pituffik vẫn giữ nguyên giá trị chiến lược khi là tiền đồn quan trọng của Mỹ ở khu vực Bắc Cực. Đây cũng là căn cứ quân sự duy nhất của Mỹ còn hoạt động tại Greenland.

Cơ sở này là địa điểm triển khai Radar Cảnh báo sớm Nâng cấp (UEWR), được ví như "mắt thần" chuyên cảnh báo sớm về những đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Mỹ còn triển khai tại đây hệ thống Điều khiển và Kiểm soát Vệ tinh để duy trì liên lạc theo thời gian thực và chuyển tiếp dữ liệu với vệ tinh quân sự, do thám.

Vị trí Greenland. Đồ họa: BBC

Động thái triển khai máy bay của NORAD diễn ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục tuyên bố muốn kiểm soát Greenland, dù đây là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, đồng minh trong khối NATO. Ông Trump không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thực hiện tham vọng này.

Đan Mạch nhiều lần khẳng định Greenland "không phải để bán", cảnh báo rằng mọi hành động nhằm kiểm soát hòn đảo bằng vũ lực đều sẽ đặt dấu chấm hết cho NATO. Nhiều quốc gia châu Âu cũng đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Mỹ.

Phạm Giang (Theo AFP)