Mỹ sắp công bố các biện pháp hỗ trợ mua bán dầu thô

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ triển khai các biện pháp nhằm ổn định việc vận chuyển dầu qua Vịnh Ba Tư.

"Chúng tôi sẽ đưa ra một loạt thông báo. Việc này đã bắt đầu từ hôm qua, khi chúng tôi nói rằng Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) sẽ cung cấp bảo hiểm cho cả tàu dầu và tàu hàng hoạt động quanh Vùng Vịnh cuối tuần này", Bessent cho biết trên CNBC ngày 4/3.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh thị trường vẫn bất an sau khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Thế giới đang ngày càng lo ngại khả năng gián đoạn dòng chảy dầu qua Eo biển Hormuz - tuyến vận tải xử lý khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu.

Tàu dầu đi qua Eo biển Hormuz tháng 12/2018. Ảnh: Reuters

Sau tuyên bố của Bessent, dầu thô Mỹ lần đầu tiên giảm giá kể từ khi xung đột tại Trung Đông xảy ra. Mỗi thùng WTI hiện mất 1,1% xuống 73,7 USD một thùng. Dầu Brent giảm 0,7% còn 80,8 USD.

Tổng thống Donald Trump ngày 3/3 cho biết Mỹ sẽ cung cấp bảo hiểm cho các tàu chở dầu hoạt động tại Vùng Vịnh, nhằm duy trì lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz. Thông báo này đã ghìm lại đà tăng của giá dầu thô thế giới, đồng thời giúp thị trường chứng khoán Mỹ thu hẹp mức giảm về cuối phiên.

Ông Trump nói DFC sẽ "cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh, với mức giá rất hợp lý", nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho các hoạt động thương mại hàng hải tại Vùng Vịnh. "Chính phủ Mỹ sẽ can thiệp. Nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ bảo đảm hành lang an toàn qua các eo biển cho các tàu chở dầu", Bessent nói.

Tuần này, giá dầu thô Mỹ WTI đã tăng 11% lên 74,62 USD mỗi thùng, nâng mức tăng từ đầu năm 2026 lên 30%. Nhà đầu tư lo ngại xung đột tại Trung Đông lan rộng có thể gây gián đoạn kéo dài với nguồn cung dầu và khí đốt trong khu vực. Các chiến lược gia hàng hóa tại Phố Wall cảnh báo giá dầu có thể vượt 100 USD mỗi thùng nếu Eo biển Hormuz bị đóng cửa trong thời gian dài.

Bessent cũng trấn an lo ngại về cú sốc năng lượng. Ông khẳng định thị trường dầu hiện được cung ứng đầy đủ, bất chấp căng thẳng tại Trung Đông gia tăng. "Đây là sự kiện địa chính trị đã được dự đoán từ trước. Thị trường dầu thô đã biến động đáng kể trong hai tháng qua và hiện được cung ứng tốt", ông nói.

Bessent cho biết giới chức Mỹ vẫn giữ liên lạc với các quốc gia sản xuất năng lượng thông qua Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đồng thời nhấn mạnh quy mô lớn của các kho dự trữ dầu chiến lược trên toàn cầu. Ông nhận xét Mỹ hiện ở vị thế mạnh hơn nhiều so với giai đoạn đầu của xung đột Nga - Ukraine. Sản lượng dầu và khí tự nhiên trong nước đạt mức kỷ lục và Mỹ cũng ngày càng củng cố vai trò là nước xuất khẩu lớn về dầu thô và khí hóa lỏng (LNG).

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)