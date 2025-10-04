Mỹ sa thải quan chức hải quân hàng đầu

Chánh văn phòng Hải quân Mỹ bị cách chức, ba ngày sau thông điệp "nghe lời hoặc rời đi" được chính quyền Trump đưa ra với hàng trăm tướng lĩnh.

Lầu Năm Góc hôm 3/10 thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hesgeth đã cách chức Jon Harrison, Chánh văn phòng Bộ trưởng Hải quân Mỹ. "Chúng tôi rất trân trọng quãng thời gian ông ấy làm việc cho Bộ Quốc phòng", cơ quan này cho hay.

Chánh văn phòng Bộ trưởng Hải quân Mỹ là trợ lý cấp cao, thường có vai trò hậu trường nhằm đảm bảo công việc của lãnh đạo hải quân Mỹ diễn ra suôn sẻ.

Ông Jon Harrison trong ảnh chân dung chụp năm 2021. Ảnh: USARC

Jon Harrison được chính quyền Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 1, được đánh giá là sở hữu quyền lực hiếm thấy.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan và cấp dưới Jon Harrison đã ban hành hàng loạt thay đổi sâu rộng đối với Văn phòng Ngân sách và Chính sách Hải quân, qua đó hạn chế tầm ảnh hưởng của Thứ trưởng Hải quân Mỹ ngay trước khi vị trí này có nhân sự mới.

Trước khi trở thành Chánh văn phòng Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông Harrison từng được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Bắc Cực vào năm 2020 và giữ chức đến đầu năm 2021.

Lầu Năm Góc không đề cập nguyên nhân ông Harrison bị cách chức, song động thái diễn ra sau khi Bộ trưởng Hegseth và Tổng thống Trump triệu tập cuộc họp gấp với hàng trăm tướng lĩnh hôm 30/9.

Tại cuộc họp, ông Hegseth và ông Trump đã đưa ra thông điệp "nghe lời hoặc rời đi", yêu cầu các tướng lĩnh Mỹ phải tuân thủ nhiều chỉ đạo mới, trong đó có tiêu chuẩn thể chất và loại bỏ "hệ tư tưởng thức tỉnh", nếu không muốn mất ghế.

Ông Harrison (ngoài cùng bên phải) trong một buổi lễ kỷ niệm hồi tháng 6. Ảnh: US Navy

Một ngày sau cuộc họp, tướng Thomas Bussiere, chỉ huy Bộ tư lệnh Tấn công Toàn cầu thuộc không quân Mỹ, thông báo nghỉ hưu "vì lý do cá nhân và gia đình". Ông từng được đề cử làm Phó tư lệnh không quân Mỹ, song dường như quyết định đề cử đã bị rút lại.

Kể từ khi lên nắm quyền, Bộ trưởng Hegseth đã cách chức chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Brown, cũng như lãnh đạo hải quân, không quân và tuần duyên, cùng một số trợ lý cấp cao.

Tổng thống Trump từng tỏ ra bất bình với năng lực chế tạo chiến hạm và cam kết sẽ hồi sinh ngành công nghiệp đóng tàu Mỹ. Các dự án lớn nhất của hải quân Mỹ đã bị chậm tiến độ nhiều năm, trong khi cả đồng minh lẫn đối thủ đều đang vượt qua nước này về sản lượng tàu xuất xưởng.

Phạm Giang (Theo Politico, Hill)