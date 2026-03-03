Mỹ rút nhân viên không thiết yếu khỏi 5 nước Trung Đông

Mỹ ra lệnh rút bắt buộc toàn bộ nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu cùng gia đình họ tại Jordan, Bahrain, Iraq, Kuwait và Qatar, do lo ngại về an ninh.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2/3 lưu ý nhân viên tại Jordan và Bahrain đang phải đối mặt mối đe dọa thường trực từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, tình trạng gián đoạn nghiêm trọng chuyến bay thương mại và nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố. Bộ cũng cảnh báo nguy cơ bạo lực và bắt cóc ở mức cao tại Iraq.

Do đó, Bộ Ngoại giao ra lệnh rút bắt buộc các nhân viên chính phủ Mỹ không thuộc diện khẩn cấp và thành viên gia đình họ khỏi ba quốc gia trên. Lệnh tương tự sau đó cũng được áp dụng đối với Qatar và Kuwait.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, Bộ Ngoại giao ra lệnh rút nhân viên không thiết yếu khỏi các đại sứ quán. Động thái này phản ánh mức độ rủi ro an ninh gia tăng trên toàn khu vực khi Iran tiến hành đáp trả, đặc biệt nhắm vào cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ.

Nhiều đại sứ quán Mỹ trong khu vực đã ban hành lệnh "trú ẩn tại chỗ" đối với nhân viên từ khi chiến sự bắt đầu, đồng thời khuyến cáo các công dân Mỹ khác làm điều tương tự.

Việc ra lệnh rút nhân viên không đồng nghĩa các đại sứ quán sẽ đóng cửa. Tuy nhiên, mỗi cơ sở ngoại giao sẽ chỉ duy trì một nhóm nhân sự chủ chốt.

Khói bốc lên từ khu vực đặt đại sứ quán Mỹ ở Kuwait ngày 2/3. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân Mỹ trên khắp Trung Đông "rời đi ngay" bằng phương tiện thương mại. Dù vậy, phần lớn công dân khó có thể rời đi nhanh chóng do nhiều hãng hàng không đã đình chỉ chuyến bay trong khu vực. Chính phủ Mỹ hiện chưa triển khai chuyến bay sơ tán dành cho công dân.

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, Arab Saudi cho biết đã hủy toàn bộ các cuộc hẹn lãnh sự trong ngày 3/3 "do cơ sở này bị tấn công", sau khi bị máy bay không người lái Iran đánh trúng vào sáng sớm cùng ngày.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Arab Saudi xác nhận vụ tấn công gây ra "đám cháy nhỏ và thiệt hại vật chất không đáng kể".

"Thông báo yêu cầu trú ẩn tại chỗ đối với Jeddah, Riyadh và Dhahran vẫn có hiệu lực và chúng tôi khuyến nghị công dân Mỹ tại vương quốc này tiếp tục ở yên tại nơi trú ẩn", đại sứ quán thông báo trên X.

Thương vong trong xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran. Đồ họa: Aljazeera

Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait thông báo sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới "do căng thẳng đang diễn ra trong khu vực".

"Toàn bộ các cuộc hẹn lãnh sự, cả thường lệ và khẩn cấp, đều bị hủy. Chúng tôi sẽ thông báo khi đại sứ quán trở lại hoạt động bình thường", cơ quan này đăng trên X.

6 lính Mỹ đã thiệt mạng và 18 người bị thương nặng sau đòn tấn công đáp trả của Iran. Cả Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Tổng thống Donald Trump đều cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận thêm nhiều thương vong.

