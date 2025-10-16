Mỹ ra mắt phiên bản diệt tăng của UAV tự sát 'Dao bấm'

Công ty Mỹ giới thiệu UAV tự sát Switchblade 400 được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ tấn công xe tăng và thiết giáp đối phương.

Công ty AeroVironment ngày 14/10 công bố dòng máy bay không người lái (UAV) tự sát Switchblade 400, cho biết sản phẩm được phát triển theo yêu cầu của lục quân Mỹ.

Theo hãng chế tạo, tổ hợp Switchblade 400 hoàn chỉnh gồm ống phóng cùng UAV có tổng khối lượng 18 kg, tầm bay ngắn và kích thước nhỏ hơn so với mẫu Switchblade 600 chuyên diệt tăng ra mắt trước đó. Điều này cho phép thu gọn kíp vận hành xuống chỉ còn một người, thay vì hai người như Switchblade 600, thời gian triển khai chiến đấu cũng ngắn hơn.

UAV Switchblade 400. Ảnh: AeroVironment

Switchblade 400 còn tương thích với Ống phóng chung (CTL) theo tiêu chuẩn của quân đội Mỹ, được dùng để khai hỏa vũ khí dẫn đường chính xác và UAV cỡ nhỏ từ máy bay có người lái hoặc không người lái.

Theo AeroVironment, Switchblade 400 có thể bay tối đa 35 phút, lượn vòng tìm mục tiêu trong vòng 27 phút sau khi di chuyển 20 km và 15 phút với quãng đường 35 km. UAV có thể vươn tới những khu vực cách bệ phóng khoảng 65 km, nhờ tính năng chuyển quyền điều khiển cho người vận hành gần mục tiêu hơn.

Chuyên trang quân sự Anh Calibre Defence nhận định Switchblade 400 có cùng khái niệm thiết kế với dòng Lancet của Nga, mang theo đầu nổ lõm có khả năng xuyên thủng 200 mm giáp thép cán đồng nhất. "Đây là vũ khí hiệu quả để chống xe tăng và thiết giáp đối phương, nếu thời gian không phải yếu tố quá quan trọng", chuyên trang này đánh giá.

Ngoài mẫu Switchblade 400, AeroVironment còn cho ra mắt biến thể nâng cấp Switchblade 600 Block 2 với thời gian hoạt động lâu hơn, cải thiện khả năng nhận dạng mục tiêu tự động dựa trên công nghệ AI và học máy.

Todd Hanning, giám đốc phụ trách dòng UAV Switchblade của AeroVironment, cho biết nhà sản xuất đã cải tiến dòng Switchblade nhờ những kinh nghiệm thu được trong xung đột Ukraine, nơi UAV và thiết bị bay không người lái hoạt động dày đặc.

Các mẫu UAV thuộc dòng Switchblade. Đồ họa: AeroVironment

Switchblade (Dao bấm) là mẫu UAV tự sát do công ty AeroVironment thiết kế và biên chế cho một số lực lượng Mỹ từ năm 2011. UAV này đủ nhỏ để nhét trong ba lô, được triển khai bằng ống phóng khí nén. Tên gọi Switchblade bắt nguồn từ cách cánh nén lò xo gấp lại bên trong ống phóng và bung ra sau khi triển khai.

Ukraine là nước đầu tiên ngoài Mỹ triển khai loại UAV tự sát này trong thực chiến, sử dụng phiên bản hạng nhẹ Switchblade 300 để tấn công binh sĩ và phương tiện cơ giới Nga ở giai đoạn đầu xung đột. Tuy nhiên, dòng Switchblade 300 sớm biến mất do số lượng viện trợ có hạn và Nga cải thiện năng lực phòng thủ.

Những chiếc Switchblade 600 đầu tiên được Mỹ chuyển cho Ukraine hồi tháng 11-12/2022. Phiên bản này mới và to hơn, với khối lượng gần 55 kg, trang bị đầu nổ chống tăng tương tự tên lửa Javelin, tầm bay tối đa 40 km và có thể lượn lờ tìm kiếm mục tiêu trong 20 phút trước khi tấn công. Tuy nhiên, Switchblade 600 cũng không thể hiện được nhiều trong hơn 3 năm xung đột.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)