Mỹ thừa nhận một số UFO 'không thể giải thích'

Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm nay tổ chức phiên điều trần về UFO, trong đó giới chức quân đội thừa nhận một số sự việc "không thể giải thích".

Phiên điều trần công khai về Vật thể Bay Không xác định (UFO) được tổ chức lúc 9h sáng nay (20h giờ Hà Nội) tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ.

"Chúng tôi biết rằng các binh sĩ đã gặp những hiện tượng vật thể bay không xác định (UAP) và vì chúng tiềm ẩn nguy cơ an ninh và an toàn bay, chúng tôi cam kết nỗ lực xác định nguồn gốc của chúng", Ronald S. Moultrie, thứ trưởng quốc phòng Mỹ về tình báo và an ninh, nói tại phiên điều trần.

Hình ảnh vật thể bay được phi công hải quân Mỹ nhìn thấy tại Florida vào đầu năm 2015. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đây là lần đầu tiên quốc hội Mỹ tổ chức phiên điều trần công khai về UFO, kể từ khi nghị sĩ Gerald Ford thúc đẩy việc tổ chức phiên điều trần của lực lượng không quân về hiện tượng này vào năm 1969.

Trong phiên điều trần, Scott W. Bray, phó giám đốc tình báo hải quân Mỹ, thừa nhận có một số sự việc mà các quan chức Mỹ "không thể giải thích được". Một số lần chạm trán UFO trong số đó có quá ít dữ liệu để đưa ra lời giải thích hợp lý, Bray nói.

"Nhưng cũng có một số ít trường hợp chúng tôi có nhiều dữ liệu hơn để phân tích mà vẫn không thể hiểu được điều gì đã xảy ra", quan chức này cho hay, nhưng không nêu cụ thể. Ông nói thêm rằng những trường hợp này liên quan đến "đặc tính bay" hay tín hiệu radar của vật thể.

"Một số vật thể mà chúng tôi không phát hiện tín hiệu phản xạ radar nào, cho thấy nó có thể có nguồn gốc ngoài Trái đất", Bray nói thêm.

Quan chức này công bố tại phiên điều trần hai video, một cho thấy những vật thể hình tam giác chớp sáng giữa bầu trời đêm, còn video thứ hai thể hiện vật thể hình cầu sáng bóng bay vụt qua một máy bay quân sự.

Bray giải thích rằng vật thể chớp sáng trong video đầu tiên được xác định chỉ là máy bay không người lái kết hợp với hiệu ứng ánh sáng đi qua kính nhìn đêm. "Nhưng tôi không có cách giải thích nào cho vật thể trong video thứ hai", ông nói.

Nghị sĩ Andre Carson cho rằng điều quan trọng là Lầu Năm Góc cần xem xét nghiêm túc vấn đề UAP. "Đó là những hiện tượng không thể lý giải, đúng vậy", ông nói. "Nhưng chúng có thật".

Carson bày tỏ lo ngại giới chức Lầu Năm Góc trước đây quá tập trung vào những sự việc dễ giải thích mà "né tránh những vụ phức tạp, không thể lý giải".

Moultrie và Bray dự kiến có phiên điều trần kín sau cuộc điều trần công khai hôm nay.

Quốc hội Mỹ gần đây yêu cầu quân đội phải thường xuyên cập nhật về hiện tượng vật thể bay không xác định. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia năm ngoái công bố báo cáo về 143 vụ chạm trán UFO trong giai đoạn 2004-2021.

Phi công hải quân Mỹ nhìn thấy UFO năm 2015 Phi công hải quân Mỹ nhìn thấy UFO tại Florida vào đầu năm 2015. Video: Bộ Quốc phòng Mỹ.

"Báo cáo này là bước quan trọng đầu tiên trong việc lập danh mục các lần chạm trán, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên", thượng nghị sĩ Marco Rubio cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó.

Ông Rubio thêm rằng Bộ Quốc phòng và cộng đồng tình báo còn rất nhiều việc phải làm trước khi họ thực sự có thể hiểu liệu những mối đe dọa trên không này có gây ra lo ngại về an ninh quốc gia hay không.

Thuật ngữ UFO từ lâu đã được gắn liền với khái niệm tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Các nhà phân tích quốc phòng và tình báo cũng không loại trừ khả năng nguồn UFO đến từ ngoài Trái Đất.

Tuy nhiên, báo cáo về UAP hồi tháng 6 năm ngoái của quân đội Mỹ không đề cập tới khả năng này, mà đặt trọng tâm là các tác động mà chúng có thể gây ra đối với an ninh quốc gia và an toàn hàng không Mỹ.

Thanh Tâm (Theo Reuters, NPR)