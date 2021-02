Mỹ quan ngại báo cáo điều tra Covid-19 của WHO

Mỹ bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về cách truyền đạt báo cáo điều tra Covid-19 của WHO và kêu gọi Trung Quốc cung cấp dữ liệu đại dịch.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hôm nay cho biết báo cáo cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nên độc lập và không bị chi phối bởi chính phủ Trung Quốc.

Tuyên bố từ phía Mỹ được đưa ra chỉ sau vài ngày nhóm điều tra WHO trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi khởi phát đại dịch. Nhóm chuyên gia cho rằng nCoV có thể bắt nguồn từ các sản phẩm thịt đông lạnh, chứ không phải phòng thí nghiệm của Trung Quốc.

Sullivan bày tỏ tôn trọng đối với WHO, cơ quan Liên Hợp Quốc mà Mỹ đang tái gia nhập sau khi cựu tổng thống Donald Trump tuyên bố rút vì phản đối cách phản ứng với Covid-19. Song cố vấn an ninh Mỹ cho rằng bảo vệ uy tín của WHO là "ưu tiên hàng đầu".

Sullivan thêm rằng Mỹ "quan ngại" về phản ứng ban đầu với đại dịch của Trung Quốc và muốn Bắc Kinh "cung cấp dữ liệu của họ từ những ngày đầu dịch bùng phát". Trong chuyến thăm Lầu Năm Góc hôm 10/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nói ông muốn biết tất cả sự thật khi được hỏi về khả năng "trừng phạt" Trung Quốc vì không cung cấp đầy đủ thông tin về đại dịch.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12/2 họp báo tại Geneva cùng trưởng phái bộ Vũ Hán Peter Ben Embarek, khẳng định nhóm đã tiến hành "một cuộc điều tra khoa học quan trọng trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn".

"Một số người đã đặt câu hỏi rằng phải chăng một số giả thuyết đã bị loại bỏ. Sau khi nói chuyện với một số thành viên trong nhóm, tôi muốn xác nhận rằng mọi giả thuyết vẫn được để ngỏ, cần được phân tích và nghiên cứu thêm", Tedros nói.

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP)