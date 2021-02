Trung Quốc 'từ chối cung cấp dữ liệu thô' về Covid-19

Trung Quốc từ chối cung cấp dữ liệu thô về gần 180 ca nhiễm nCoV đầu tiên ở Vũ Hán cuối năm ngoái khi nhóm điều tra WHO yêu cầu.

Dominic Dwyer, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Australia và thành viên nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hôm nay cho biết nhóm đã yêu cầu dữ liệu thô về 174 ca Covid-19 mà Trung Quốc xác định trong giai đoạn đầu ở thành phố Vũ Hán tháng 12/2019, cũng như các ca nhiễm khác. Tuy nhiên, Bắc Kinh chỉ cung cấp một bản tóm tắt thông tin ca bệnh.

Ông thêm rằng dữ liệu thô mà họ cần là thông tin chi tiết về ca bệnh, bao gồm tất cả câu hỏi dành cho các bệnh nhân, câu trả lời của họ, cùng bản phân tích câu trả lời.

"Đó là thông lệ cơ bản đối với một cuộc điều tra dịch bệnh", Dwyer trả lời trực tuyến từ Sydney, nơi ông đang cách ly.

Bảo vệ đứng bên ngoài chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán khi nhóm của WHO tới điều tra hôm 31/1. Ảnh: AFP.

Dwyer cho biết việc truy cập dữ liệu thô đặc biệt quan trọng bởi chỉ một nửa trong số 174 ca bệnh từng tới chợ hải sản Hoa Nam, nơi đầu tiên phát hiện nCoV ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

"Đó là lý do chúng tôi muốn yêu cầu thông tin đó. Tôi không thể bình luận tại sao họ không cung cấp chúng. Tôi không biết đó là lý do chính trị, thời gian, hay vì bất kỳ lý do nào khiến họ không có sẵn dữ liệu. Tất cả chỉ là suy đoán", ông nói.

WHO và Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Bắc Kinh trước đó bảo vệ tính minh bạch của quốc gia này trong việc xử lý đại dịch và việc hợp tác với nhóm điều tra của WHO.

WHO hôm 12/2 cho biết một bản tóm tắt phát hiện của nhóm điều tra có thể được công bố sớm nhất vào tuần tới. Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay mọi giả thuyết về nguồn gốc đại dịch Covid-19 vẫn để ngỏ sau cuộc điều tra ở Vũ Hán.

Thanh Tâm (Theo Reuters)