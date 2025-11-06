Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Mỹ phóng tên lửa xuyên lục địa Minuteman III vào mục tiêu ở khoảng cách hơn 6.700 km nhằm kiểm tra "độ tin cậy và chính xác".

"Bộ tư lệnh Tấn công Toàn cầu (AFGSC) đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn từ căn cứ Vandenberg trong ngày 5/11. Cuộc thử nghiệm mang tên mã GT254 nhằm mục đích thử nghiệm độ tin cậy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và độ chính xác của tên lửa xuyên lục địa, một trong những trụ cột của năng lực phòng thủ quốc gia", không quân Mỹ cho hay.

Phi cơ E-6B Mercury của hải quân Mỹ, còn gọi là "máy bay ngày tận thế", phát lệnh khai hỏa tên lửa để đánh giá khả năng duy trì hoạt động của Hệ thống Kiểm soát Phóng Trên không, cơ chế chỉ huy dự bị cho lực lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của không quân.

Đầu đạn mô phỏng bay khoảng 6.720 km, lao xuống khu vực mục tiêu tại thao trường ở đảo Kwajalein thuộc Quần đảo Marshall. Mạng lưới cảm biến ở đây đã thu thập dữ liệu radar, quang học và thông tin trong pha cuối để đánh giá hiệu suất hoạt động của quả đạn.

Tên lửa Minuteman III khai hỏa từ căn cứ Vandenberg ở California, Mỹ, hôm 5/11. Ảnh: AFGSC

Vụ phóng thử tên lửa Minuteman III diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho Lầu Năm Góc "lập tức chuẩn bị nối lại hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân".

Tuy nhiên, giới chức Mỹ khẳng định sự kiện đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng, không liên quan đến những diễn biến gần đây. "Đợt phóng này nằm trong chuỗi hoạt động thông thường, diễn ra định kỳ nhằm đánh giá và xác nhận năng lực của Minuteman III. Nó tuân thủ các quy trình an toàn nghiêm ngặt nhất, cho phép thu thập những dữ liệu có giá trị", AFGSC cho hay.

Tên lửa LGM-30G Minuteman III có tầm bắn 14.000 km, tốc độ tối đa 28.200 km/h, nặng hơn 36 tấn. Tên lửa có ba tầng đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, có thể mang theo đầu đạn nhiệt hạch W78 với sức công phá 335-350 kiloton hoặc W87 với sức công phá 300-475 kiloton. Mỗi quả đạn có giá khoảng 7 triệu USD.

Mỹ đang sở hữu khoảng 400 tên lửa Minuteman III được bố trí trong 450 giếng phóng ở bang Wyoming, Montana, Bắc Dakota, Colorado và Nebraska. Các quả đạn này đã hơn 50 năm tuổi và chuẩn bị hết niên hạn. Không quân Mỹ thường xuyên phóng thử Minuteman III nhằm đảm bảo tên lửa vẫn hoạt động an toàn và đúng như thiết kế.

Không quân Mỹ dự định thay thế toàn bộ tên lửa Minuteman III bằng mẫu LGM-35A Sentinel vào thập niên 2030.

Tuy nhiên, chương trình phát triển tên lửa Sentinel đang đối mặt với nhiều thách thức như chi phí dự kiến bị đội hơn gấp đôi, từ mức 77,7 tỷ USD lên 160 tỷ USD. Không quân Mỹ cũng sẽ phải xây hầm phóng mới cho tên lửa Sentinel thay vì tái sử dụng cơ sở hạ tầng của dòng Minuteman III như kế hoạch ban đầu.

Điều này khiến Minuteman III vẫn tiếp tục đóng vai trò là một trong ba trụ cột của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược Mỹ.

Vũ Hoàng (Theo NY Post, AFP, Reuters)