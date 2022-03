Mỹ - Philippines sắp tập trận lớn chưa từng thấy

Sứ quán Mỹ thông báo 5.100 quân nhân nước này sẽ cùng 3.800 binh sĩ Philippines tham gia sự kiện dài 12 ngày, đánh dấu cuộc tập trận chung lớn nhất giữa hai nước.

"Khoảng 8.900 thành viên các lực lượng vũ trang Philippines và quân đội Mỹ sẽ cùng tham dự Balikatan 2022, đợt lớn nhất từ trước đến nay của cuộc tập trận thường niên do Philippines tổ chức, dự kiến diễn ra trên khắp đảo Luzon từ ngày 28/3 đến ngày 8/4", Đại sứ quán Mỹ tại Philippines ngày 22/3 thông báo.

Cuộc tập trận Balikatan 2022 gồm nhiều hoạt động từ an ninh hàng hải, huấn luyện bắn đạn thật, chống khủng bố và ứng phó thiên tai, hỗ trợ nhân đạo.

"Lực lượng hai nước cùng rèn luyện nhằm mở rộng và nâng cao các chiến thuật chung, kỹ năng và quy trình hành động, qua đó củng cố năng lực và mức sẵn sàng ứng phó những thử thách thực tế của thế giới", Jay Bargeron, chỉ huy Sư đoàn Lính thủy đánh bộ số 3 của quân đội Mỹ, cho biết.

Trực thăng lai MV-22 Osprey của quân đội Mỹ hạ cánh tại Sân bay quốc tế Vịnh Subic, đảo Luzon, Philippines ngày 19/3 chuẩn bị cho cuộc tập trận Balikatan 22. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ cho biết cuộc tập trận còn có một đợt diễn tập chỉ huy, kiểm tra khả năng lực lượng hai nước cùng lên kế hoạch, điều động và liên lạc trong kịch bản mô phỏng. Hoạt động này nhằm củng cố khả năng an ninh và năng lực phòng thủ chung của liên minh quân sự.

"Liên minh giữa hai nước tiếp tục là yếu tố then chốt cho sức mạnh và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", ông Bargeron nhấn mạnh.

Thiếu tướng Charlton Sean Gaerlan của quân đội Philippines, tổng chỉ huy Balikatan 2022, nhận định cuộc tập trận thường niên là "minh chứng cho sức mạnh của Philippines và quan hệ an ninh với Mỹ". Ông cho rằng những kinh nghiệm từ cuộc tập trận sẽ giúp ích cho hợp tác an ninh song phương, đồng thời nâng cao các nỗ lực an ninh chung giữa hai nước.

Ngoài mảng quân sự, lực lượng hai nước còn phối hợp thực hiện một số dự án cộng đồng như trùng tu trường học, khám chữa bệnh và trao đổi kinh nghiệm cứu hộ.

Mỹ và Philippines không tổ chức Balikatan năm 2020 vì đại dịch Covid-19. Cuộc tập trận thường niên được nối lại vào năm sau với quy mô hạn chế.

Trung Nhân (Theo Rappler, Reuters)