Mỹ phát động chiến dịch trả đũa IS ở Syria

Washington mở chiến dịch nhằm "xóa sổ lực lượng và hạ tầng của IS" ở Syria sau vụ phục kích khiến 3 quân nhân và dân thường Mỹ thiệt mạng.

"Đây không phải khởi đầu của một cuộc chiến. Đây là lời tuyên bố đáp trả. Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, sẽ không bao giờ do dự và không bao giờ ngừng nghỉ bảo vệ người dân", Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết hôm 19/12 khi thông báo về chiến dịch tấn công Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã tiến hành "đòn trả đũa rất nghiêm khắc" nhằm vào IS. "Chúng tôi đang tấn công rất mạnh mẽ vào các căn cứ của IS ở Syria, vùng đất đẫm máu với nhiều vấn đề, nhưng sẽ có tương lai tươi sáng nếu IS bị tiêu diệt hoàn toàn", ông viết trên mạng xã hội.

Tiêm kích F-15 Mỹ bay trên bầu trời Syria hồi năm 2019. Ảnh: Không quân Mỹ

Một quan chức Mỹ mô tả lực lượng nước này đã thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều địa điểm trên khắp miền trung Syria, nơi có cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của IS. Một quan chức khác cho biết Washington có thể thực hiện thêm nhiều cuộc không kích.

Cuộc tấn công được tiến hành bởi tiêm kích F-15, cường kích A-10 và trực thăng vũ trang Apache. Các chiến đấu cơ F-16 Jordan và pháo phản lực HIMARS cũng được sử dụng.

Truyền hình nhà nước Syria cho hay những cuộc không kích nhằm vào mục tiêu tại vùng nông thôn thuộc tỉnh Deir ez-Zor, Raqqa và vùng Jabal al-Amour gần Palmyra. Một nguồn tin chính phủ Syria cho hay đòn tấn công nhằm vào những kho chứa vũ khí và trụ sở IS trong khu vực.

Tổng thống Trump trước đó tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn sau vụ phục kích trên sa mạc Syria hôm 12/12 khiến hai quân nhân và một thông dịch viên dân sự Mỹ thiệt mạng. Các binh sĩ này nằm trong số hàng trăm quân nhân Mỹ triển khai ở miền đông Syria trong liên minh chống IS.

Cuộc phục kích là phép thử lớn đối với mối quan hệ đang ấm dần lên giữa Mỹ và Syria. Ông Trump nhấn mạnh Damascus đang chiến đấu cùng quân đội Mỹ, đồng thời cho biết Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa vô cùng tức giận và lo ngại về hành động của IS, vốn xảy ra khi quân đội Mỹ mở rộng hợp tác với các lực lượng an ninh Syria.

Vũ Hoàng (Theo AFP, AP)