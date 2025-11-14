Mỹ phát động chiến dịch 'chống khủng bố ma túy' ở Tây bán cầu

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố triển khai chiến dịch Mũi giáo Phương Nam nhằm truy quét "khủng bố ma túy" ở Tây bán cầu.

"Tổng thống Donald Trump yêu cầu hành động và chúng tôi sẽ hành động. Chiến dịch sẽ bảo vệ nước Mỹ, loại bỏ khủng bố ma túy khỏi Tây bán cầu, chấm dứt tình trạng ma túy giết hại người dân", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết hôm 13/11 khi tuyên bố phát động chiến dịch mang tên Mũi giáo Phương Nam.

Chiến dịch sẽ được điều hành bởi Bộ tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM), đơn vị đặc trách mọi hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Mỹ, Nam Mỹ, vùng Caribe và các vùng biển xung quanh. "Tây bán cầu là không gian sinh sống của Mỹ, chúng ta quyết bảo vệ khu vực này", Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại khu vực eo biển Gibraltar ngày 1/10. Ảnh: US Navy

Khu vực Tây bán cầu có tổng cộng 35 quốc gia trải dài từ Bắc Cực đến Nam Cực, trong đó gồm ba nước Bắc Mỹ, 7 nước Trung Mỹ, 13 đảo quốc tại vùng biển Caribe và 12 nước Nam Mỹ.

Tờ Newsweek nhận định động thái này cho thấy Mỹ sẽ gia tăng quy mô và thời hạn của các hoạt động chống ma túy tại khu vực.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận cập nhật về các phương án quân sự liên quan Venezuela, bao gồm khả năng tiến hành các đòn tập kích trên bộ.

Trước khi phát động chiến dịch Mũi giáo Phương Nam, quân đội Mỹ đã tập kích ít nhất 20 xuồng và tàu nghi chở ma túy trên biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến 76 người thiệt mạng. Chiến dịch vấp phải sự phản đối từ nhiều quốc gia khu vực, cũng như bị nhiều nghị sĩ Mỹ đặt dấu hỏi về tính hợp pháp.

Vị trí Venezuela và vùng biển Caribe. Đồ họa: Britannica

Trong hai tháng qua, Mỹ đã triển khai 12 tàu chiến cùng khoảng 12.000 quân nhân đến khu vực Caribe, trong đó có nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford. Hoạt động ban đầu tập trung tại vùng biển phía nam Caribe, ngoài khơi Venezuela, nhưng gần đây mở rộng sang phía đông Thái Bình Dương.

Những động thái này đã gây leo thang căng thẳng giữa Mỹ với Colombia, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Thanh Danh (Theo Reuters, Newsweek)