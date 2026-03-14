Mỹ phẩm Collagen Vegan Peptide ra mắt tại Việt Nam

Thương hiệu mỹ phẩm Être Belle Cosmetics (Đức) vừa giới thiệu dòng Collagen Vegan Peptide, hướng đến xu hướng làm đẹp tự nhiên, không xâm lấn và chăm sóc da bền vững.

Bộ sưu tập Collagen Vegan Peptide gồm 6 sản phẩm chăm sóc da như: Serum (24h), Eye Cream, Day Cream, Night Cream, Cream Mask và Sheet Mask Set. Đại diện thương hiệu cho biết dòng sản phẩm được phát triển theo triết lý chăm sóc da "khỏe – bền vững – phục hồi từ gốc", tập trung hỗ trợ quá trình tự sản sinh collagen của da theo cơ chế sinh lý tự nhiên.

Bộ 6 sản phẩm Collagen Vegan Peptide. Ảnh: P2H

Collagen Vegan Peptide sử dụng nguồn nguyên liệu từ vi tảo đỏ Haematococcus pluvialis và được phát triển theo hướng công nghệ sinh học. Công thức sản phẩm kết hợp nhiều hoạt chất như ALGAKTIV Collagen (chiết xuất từ vi tảo), peptide sinh học mô phỏng tín hiệu tăng trưởng và Hyaluronic Acid đa trọng lượng phân tử, nhằm hỗ trợ duy trì độ ẩm và cải thiện cấu trúc nền da.

Theo đại diện thương hiệu, sự kết hợp giữa nguyên liệu tự nhiên và công nghệ sinh học vừa giúp bảo vệ hàng rào tự nhiên của da, vừa hỗ trợ quá trình tái tạo từ bên trong, hướng đến mục tiêu cải thiện độ đàn hồi và duy trì trạng thái tươi trẻ của làn da theo thời gian.

Tại buổi ra mắt, các chuyên gia cũng trao đổi về xu hướng ứng dụng công nghệ sinh học trong ngành mỹ phẩm. Theo Ts.Bs - Chuyên gia da liễu Bích Na, peptide sinh học trong mỹ phẩm có thể đóng vai trò như những tín hiệu sinh học, hỗ trợ kích hoạt quá trình tái tạo cấu trúc da và cải thiện độ đàn hồi theo thời gian.

Từ trái qua phải: Bà Sybille Jüngel - Chuyên gia R&D Être Belle, Ts.Bs - Chuyên gia da liễu Bích Na, bà Nancy Trần – Giám đốc phát triển thương hiệu cùng chia sẻ về công nghệ làm đẹp sinh học. Ảnh: P2H

Ông Harry Emich, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc toàn cầu của Être Belle, chia sẻ thương hiệu được thành lập tại Đức năm 1982 với định hướng ứng dụng khoa học da liễu và công nghệ sinh học châu Âu trong chăm sóc da.

"Trong hơn 40 năm phát triển, chúng tôi luôn theo đuổi các giá trị cốt lõi gồm chất lượng chuẩn châu Âu, tôn trọng cơ chế tự nhiên của làn da và trách nhiệm với môi trường", ông phát biểu tại sự kiện.

Ông Harry Emich - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Être Belle toàn cầu phát biểu tại buổi ra mắt sản phẩm. Ảnh: P2H

Các sản phẩm của Être Belle tại Việt Nam được phân phối bởi Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ P2H (P2H Group). Sự kiện lần này cũng đánh dấu hành trình 15 năm hợp tác giữa thương hiệu Đức và đối tác chiến lược tại thị trường Việt Nam.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc đưa dòng sản phẩm Collagen Vegan Peptide vào thị trường trong nước nhằm mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng quan tâm đến các giải pháp chăm sóc da ứng dụng công nghệ sinh học và nguồn nguyên liệu thuần chay.

Hải My