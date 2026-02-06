Mỹ nữ Tân Cương khoe sắc bên dàn sao

Cổ Lực Na Trát dự Đêm hội Weibo tại Bắc Kinh, Trung Quốc tối 5/2. Sự kiện trao giải cho người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Video: Weibo
Na Trát chọn các thiết kế ánh kim, tôn vóc dáng.
Cô 33 tuổi, nổi tiếng với các phim Trạch thiên ký, Võ thần Triệu Tử Long, Hiên viên kiếm, Câu chuyện cảnh sát 2013, Đại Đường Minh Nguyệt, Thập nhị đàm, Chân Tam Quốc vô song, Thần thoại 2. Người đẹp đắt show quảng cáo, làm đại diện của nhiều thương hiệu thời trang.
Bộ đầm thứ hai của cô tại sự kiện được đính sequin, pha chất liệu xuyên thấu. Những hình ảnh mới của Cổ Lực Na Trát vào danh sách chủ đề được xem nhiều nhất trên Weibo. Nhiều khán giả nhận xét cô quyến rũ, nhan sắc lộng lẫy.
Diễn viên Cảnh Điềm.
Diễn viên Nghê Ni.
Người đẹp Âu Dương Na Na.
Ca sĩ Dung Tổ Nhi.
Xa Thi Mạn chọn thiết kế bất đối xứng.
Minh tinh Thư Kỳ.
Dương Mịch cầm đĩa dán chữ An.
Diễn viên Bạch Lộc.
Trần Đô Linh sánh đôi tài tử Trần Triết Viễn.
Tài tử Tăng Thuấn Hy và người đẹp Châu Dã.
Chương Nhược Nam hóa "hoa hồng đen".
Như Anh
Ảnh: Sina