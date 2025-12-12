Cảnh tình tứ gây sốt của Trần Nghiên Hy

Phim Thư kích hồ điệp ra mắt trên nền tảng Tencent Video từ ngày 4/12, Nghiên Hy đóng Sầm Căng, một phụ nữ đối diện khó khăn sau ly hôn. Lúc đó, cô nhận được cuộc gọi cầu xin giúp đỡ từ Lý Vũ - học sinh nông thôn từng được Sầm Căng giúp đỡ vật chất để đi học.
Sầm Căng cứu Lý Vũ khỏi nguy cơ thất học. Sáu năm sau, khi đã đạt thành tựu trong công việc, Lý Vũ gặp lại đàn chị, theo đuổi cô nhưng mối tình gặp nhiều rào cản.
Hậu trường Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ đóng tình nhân. Video: Bilibili
Trần Nghiên Hy thể hiện nội tâm phức tạp của phụ nữ trưởng thành, từng bị chồng phản bội. Cô từ chối khi chàng trai tỏ tình song thực lòng rung động vì sự chân thành của anh.
Trên Weibo, nhiều khán giả nhận xét Nghiên Hy trẻ trung, diễn xuất tốt, chuyện tình tạo được đồng cảm với người xem.
Tuy vậy, một bộ phận khán giả cho rằng kịch bản nhiều đoạn gượng gạo, một số cảnh phim, Nghiên Hy giống cô, dì của nam chính hơn là bạn gái.
Châu Kha Vũ người Mỹ gốc Hoa, gia nhập làng giải trí năm 2018, là thành viên nhóm nhạc BEST. Anh từng đóng các phim Dĩ ái vi doanh, Dưới tán cây có ngôi nhà mái đỏ.
Theo Next Apple, người đẹp hiện tập trung phát triển mảng phim ảnh, sau tám năm hạn chế công việc, ưu tiên thời gian cho gia đình, chăm con nhỏ.
Nghiên Hy từng nổi đình đám với vai chính trong phim điện ảnh Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are The Apple of My Eye), ra mắt năm 2011. Cô còn gây chú ý với Thần điêu đại hiệp 2014, Tần thời minh nguyệt.
Nam nữ chính trên poster Thư kích hồ điệp.
Như Anh
Ảnh: QQ