Cảnh tình tứ gây sốt của Trần Nghiên Hy

Phim Thư kích hồ điệp ra mắt trên nền tảng Tencent Video từ ngày 4/12, Nghiên Hy đóng Sầm Căng, một phụ nữ đối diện khó khăn sau ly hôn. Lúc đó, cô nhận được cuộc gọi cầu xin giúp đỡ từ Lý Vũ - học sinh nông thôn từng được Sầm Căng giúp đỡ vật chất để đi học.