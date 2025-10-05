Mỹ nữ Tân Cương hóa tiên nữ cung trăng

Nhiệt Ba, 33 tuổi, diễn tập cho show nghệ thuật của đài Henan TV. Video: Sina
Ngày 5/10, tạo hình diễn viên trong show Chuyến đi kỳ diệu Trung thu vào danh sách chủ đề được chú ý nhất Weibo.
Người đẹp diện trang phục vải voan, tóc uốn cầu kỳ.
Hàng chục nghìn khán giả khen Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy, trang phục và vũ đạo toát vẻ bay bổng.
Khán giả viết trên Weibo: "Vẻ đẹp trăng rằm", "Tạo hình của cô ấy rất hợp đêm trăng", "Chờ xem toàn bộ vũ đạo của Địch Lệ Nhiệt Ba".
Theo kịch bản, người đẹp trình diễn điệu tiên nữ rải hoa từ không trung xuống.
Địch Lệ Nhiệt Ba sinh ở Tân Cương, nổi tiếng qua Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Trường Ca hành. Năm nay, cô đóng phim Đội bóng nữ của đạo diễn Châu Tinh Trì.
Người đẹp thuộc nhóm minh tinh nổi bật nhất Trung Quốc, là đại sứ của một số thương hiệu quốc tế.
Như Anh
Ảnh: Henan TV