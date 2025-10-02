Mỹ nữ Tân Cương gây sốt với váy 'hoa trên biển xanh'

Địch Lệ Nhiệt Ba dự show Xuân Hè 2026 trong khuôn khổ Tuần thời trang Paris, ngày 1/10. Video: Weibo
Chủ đề minh tinh tại sự kiện thu hút hàng trăm triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận trên Weibo, Douyin.
Trên Weibo, đại diện công ty quản lý cho biết Nhiệt Ba bất ngờ với thiết kế mà nhà mốt thực hiện cho cô, chiếc váy được ví lãng mạn như hoa xanh trên biển.
Tờ L’Officiel ấn bản Singapore nhận xét Nhiệt Ba tỏa sáng trong váy áo đính hoa 3D.
Người đẹp 33 tuổi ghi hình trên phố Paris.
Nhà mốt đăng loạt hình Địch Lệ Nhiệt Ba trước khi dự show.
Địch Lệ Nhiệt Ba thử trang phục. Video: Dior
Theo Sohu, cô là một trong minh tinh Trung Quốc ảnh hưởng nhất lĩnh vực thời trang.
Địch Lệ Nhiệt Ba sinh ở Tân Cương, nổi tiếng qua Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Trường Ca hành. Năm nay, cô đóng phim Đội bóng nữ của đạo diễn Châu Tinh Trì.
Ảnh: Dior