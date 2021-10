'Mỹ nữ 4.000 năm có một' bị soi cảnh cưỡi ngựa

Cúc Tịnh Y, được mệnh danh "Mỹ nữ 4.000 năm có một", bị khán giả phát hiện cưỡi ngựa giả ở phim "Gia Nam truyện".

Cảnh 'Mỹ nữ 4.000 năm có một' cưỡi ngựa lộ sơ hở Cảnh lộ "sạn" ở phim "Gia Nam truyện". Video: QQ

Ngày 26/10, cảnh quận chúa Khương Bảo Ninh (Cúc Tịnh Y đóng) giả trai, gây náo loạn trên phố được nhiều khán giả chia sẻ trên các diễn đàn. Theo 163, một số góc quay, đoàn phim sử dụng ngựa đạo cụ thay cho ngựa thật để đảm bảo an toàn cho diễn viên. Tuy nhiên, ngựa đạo cụ thiếu chân thực, khiến khán giả dễ dàng nhận biết.

Đoạn video thu hút hàng nghìn bình luận trên Weibo. Nhiều người cho biết bật cười vì đôi mắt của ngựa đạo cụ. Một số khán giả chê đoàn phim thiếu cẩn trọng, để lộ sơ hở. Số khác nói cảnh quay không ảnh hưởng cảm xúc của họ khi xem phim, êkíp sử dụng ngựa giả là việc cần thiết, tránh gây tai nạn.

Ngựa đạo cụ trong "Gia Nam truyện". Ảnh: 163

Gia Nam truyện chiếu trên Tencent Video từ 17/10, do Cúc Tịnh Y và Tăng Thuấn Hy đóng chính. Người đẹp 27 tuổi vào vai quận chúa của Mộ An quốc. Nàng thông minh, sắc sảo, tính cách độc lập, yêu khoa học. Khương Bảo Ninh khao khát tự do yêu đương và hôn nhân. Ở những tập đầu, tạo hình của Cúc Tịnh Y bị chê diêm dúa, lạc điệu so với các bạn diễn.

Trên diễn đàn Douban, phim nhận hai luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả chê Cúc Tịnh Y diễn một màu, không tự nhiên, kịch bản phim thiếu kịch tính. Số khác khen tác phẩm đầu tư về bối cảnh, trang phục, tiết tấu nhanh, nội dung thu hút. Phim chuyển thể tiểu thuyết ăn khách Mộ nam chi, do Trí Lỗi đạo diễn.

Tạo hình quận chúa của Cúc Tịnh Y. Ảnh: QQ

Tịnh Y sinh năm 1994 ở tỉnh Tứ Xuyên, gia nhập làng giải trí năm 2013 qua vai trò ca sĩ nhóm nhạc thần tượng SNH48. Sau đó ngoài ca hát, người đẹp đóng các phim Cửu Châu thiên không thành, Vân Tịch truyện, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Hiên viên kiếm: Hán chi vân...

Theo Ettoday, truyền thông Nhật Bản từng gọi cô là "Mỹ nữ 4.000 năm mới gặp", sau đó được nhiều tờ báo Hoa ngữ dùng lại, dấy lên tranh cãi. Fan của Cúc Tịnh Y khen cô xinh đẹp, gương mặt hoàn hảo, nhưng cũng có nhiều người cho rằng nhan sắc của Cúc Tịnh Y không có gì ấn tượng.

Như Anh (theo 163)