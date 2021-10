'Mỹ nữ 4.000 năm có một' bị chê ở phim mới

Trung QuốcTạo hình của Cúc Tịnh Y, được mệnh danh "Mỹ nữ 4.000 năm có một", bị chê lạc điệu so với bạn diễn trong "Gia Nam truyện".

Phim chiếu trên Tencent Video từ 17/10, do Cúc Tịnh Y và Tăng Thuấn Hy đóng chính. Người đẹp 27 tuổi vào vai Khương Bảo Ninh - quận chúa Gia Nam của Mộ An quốc. Nàng thông minh, sắc sảo, tính cách độc lập, yêu khoa học. Khương Bảo Ninh khao khát tự do yêu đương và hôn nhân.

Tạo hình của Cúc Tịnh Y trong "Gia Nam truyện". Ảnh: QQ

Để làm bật vẻ đẹp nữ chính, đoàn phim đầu tư cho Cúc Tịnh Y về trang phục, phục sức. Cô mặc nhiều bộ đồ đa dạng màu sắc, họa tiết. Mỗi bộ đồ đi kèm hoa cài tóc, khuyên tai, dây đính cườm uốn quanh đầu...

Trang 163 ví Cúc Tịnh Y như trình diễn thời trang cổ đại trong phim. Khi mới nhìn, một số khán giả thấy tạo hình cô bắt mắt song xem tiếp những tập sau, nhiều người khó chịu vì diêm dúa. Trong tác phẩm, chỉ mình Cúc Tịnh Y được "ưu ái" đeo nhiều phụ kiện trên đầu còn các diễn viên nữ khác ăn vận đơn giản hơn.

Tạo hình các nữ phụ của "Gia Nam truyện". Ảnh: QQ

Trên Baijiahao, tài khoản Yunlu nhận gần 500 like với bình luận: "Cả phim, chỉ có phục sức của Tịnh Y kêu leng keng, cô ấy như không cùng triều đại, thời kỳ với những người khác. Nhìn những người hầu của Khương Bảo Ninh còn thấy thoải mái hơn".

Trên diễn đàn Douban, phim nhận hai luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả chê Cúc Tịnh Y diễn một màu, thiếu tự nhiên, kịch bản phim thiếu kịch tính. Số khác khen tác phẩm đầu tư về bối cảnh, trang phục, tiết tấu nhanh, nội dung thu hút. Phim chuyển thể tiểu thuyết ăn khách Mộ nam chi, do Trí Lỗi đạo diễn.

Tạo hình của 'Mỹ nữ 4.000 năm có một' bị chê lạc lõng Cúc Tịnh Y đóng cặp Tăng Thuấn Hy trong "Gia Nam truyện". Video: QQ

Tịnh Y sinh năm 1994 ở tỉnh Tứ Xuyên, gia nhập làng giải trí năm 2013 qua vai trò ca sĩ nhóm nhạc thần tượng SNH48. Sau đó ngoài ca hát, người đẹp đóng các phim Cửu Châu thiên không thành, Vân Tịch truyện, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Hiên viên kiếm: Hán chi vân...

Theo Ettoday, truyền thông Nhật Bản từng gọi cô là "Mỹ nữ 4.000 năm mới gặp", sau đó được nhiều tờ báo Hoa ngữ dùng lại, dấy lên tranh cãi. Fan của Cúc Tịnh Y khen cô xinh đẹp, gương mặt hoàn hảo trong khi nhiều người cho rằng nhan sắc của Cúc Tịnh Y không có gì ấn tượng.

Như Anh